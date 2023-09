L’oroscopo di oggi, giovedì 14 settembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 14 settembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà oggi.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata che lega le tue azioni a qualche atteggiamento intollerante, potresti rispondere male, non avere pazienza, essere distratto. Nei sentimenti sarà meglio temporeggiare…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

C’è una carica in più, anche se bisogna mettere in ordine i conti. Rapporti passionali molto coinvolgenti, se hai un’attività indipendente ci saranno incarichi o novità in arrivo.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Evita scontri diretti nel lavoro, ma soprattutto in amore. Non è il caso di mettersi a discutere o sollevare un polverone proprio oggi.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

E’ una giornata valida con incarichi interessanti e piccoli successi personali. È una giornata che ti vede agire in prima persona un po’ su tutti i fronti.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata di parziale riscossa. Fortuna in arrivo. Favoriti gli incontri; bene con Acquario o Gemelli, novità e nuovi progetti interessanti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Una bella giornata, distensione sul lavoro per chi non ne ha avuta prima. In amore potrai ricomporre un legame in crisi, oppure buttare all’aria i ricordi.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Nuovi amici, nuove opportunità. Ti senti vivace, pronto a dimenticare ogni litigio.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

La situazione sul lavoro non è facile da gestire. Chi ha due storie deve fare il possibile per ritrovare equilibrio…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Se il tuo amore ha basi solide questi nuovi influssi sono adatti per riprendere un dialogo, nell’ambito del lavoro non tutte le situazioni sono fluide, sacrifici per fare tutto.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Hai bisogno di sicurezza ed in qualche modo riuscirai ad ottenerla dagli altri. E’ noto che il Capricorno, in particolare l’uomo, pensa sempre un po’ di più al lavoro, piuttosto che alle vicende amorose, ma anche tu hai un cuore!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Potrai risolvere questioni complesse. Novità nel settore pratico e lavorativo, opportunità di lavorare con altre persone o soci. Amore poco appassionato…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Grande forma fisica. Se una persona si è allontanata puoi cercare di recuperarla, l’istinto per te conta più della ragione…