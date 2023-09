Massimo Costabile nelle librerie con “L’ottava lucerna”

L’ottava lucerna è un romanzo farsesco e storicamente pertinente ambientato alla fine del III secolo. Attraverso la narrazione delle gesta di San Giorgio, l’uccisore del drago, Massimo Costabile muove una sottile critica al sistema religioso, ai dogmi che appesantiscono la fede e agli interessi sociali e politici che inevitabilmente contaminano ogni afflato spirituale.

Con stile dissacrante ma mai grottesco o demenziale, l’autore ricostruisce la genesi di un mistero della fede, di un miracolo attribuito a un santo, e racconta il Cristianesimo dei martiri e dei primi vescovi, alle prese con persecuzionimosse dall’Impero Romano e la complicata sistemazione della dottrina unica.

Giorgio e il suo schiavo Gabrione arrivano a Selem insieme all’ambiguo Tito, un accattane che si spaccia per cavaliere. I tre viandanti sono stati richiamati alla piccola città libica da un editto promulgato dal re Anatolio a proposito di uno spaventoso drago e di una principessa da salvare. Convinto che il drago possa essere sconfitto solo tramite la fede in Cristo e all’aiuto di Dio, Giorgio si propone al re come paladino in grado di liberare Selem dal mostro. Più insicuro e spaventato sembra invece il suo schiavo Gabrione, che prova in tutti i modi a distogliere il padrone da un così rischioso compito. Intanto giunge a Selem anche una legione romana comandata da un vecchio generale incattivito e avverso al Cristianesimo. I Romani sono in città per seguire le direttive di un altro editto, quello dell’imperatore Diocleziano, nel quale si condannano tutti i seguaci di Cristo a morte. I Romani aprono dunque la caccia all’uomo, giudicano e poi giustiziano diversi innocenti, finché il prode Giorgio non si sentirà costretto a professare pubblicamente la propria confessione e a sfidare pubblicamente il generale imperiale… Risolta in qualche modo la questione romana, Giorgio si prepara a combattere il drago. Alla fine Giorgio ne uscirà da eroe e santo, ma in maniera differente rispetto alle sue aspettative.