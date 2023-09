Logistica: l’azienda Cargo Compass continua a crescere

Prosegue la crescita di Cargo Compass, l’azienda di servizi logistico distributivi dal cuore italiano e dall’anima internazionale che festeggia 20 anni

Cargo Compass, nata nel 2003 dall’esperienza nel settore di Andrea Biasci, è un’azienda solida che conta circa 160 dipendenti in Italia e 50 all’estero. Il gruppo, cresciuto per linee interne rafforzando il suo modello organizzativo, flessibile, federale e premiante, ha registrato in questi 20 anni una progressione di crescita continua e regolare. Dopo una prima fase di aperture all’estero – durante la quale è stato costituito il network internazionale – ha iniziato una fase di espansione in Italia, non ancora conclusa, con l’apertura di 10 filiali sul territorio nazionale, portando il fatturato da 35 a 180 milioni di euro negli ultimi 6 anni.

Va nella direzione di consolidare la presenza sul territorio italiano la scelta di Cargo Compass di acquistare 2 nuove piattaforme logistiche a Milano e Bologna. Nel cuore di Cormano vengono raddoppiati gli attuali magazzini con l’obiettivo di rafforzare l‘offerta di servizi logistici ed anche di potenziare la crescita della Business Unit trasporti via terra con una serie di nuove linee che serviranno Europa Centrale e Spagna.

A Bologna sarà inaugurata a settembre, nella zona di Arcoveggio, ben visibile dalla A13, la nuova sede che è dotata di circa 5.000 mq di magazzini, posizionata in uno snodo logistico fondamentale per la copertura del territorio italiano, che verrà equipaggiata con 5.000 posti pallet e destinata ad un servizio di light logistic, per le esigenze di stoccaggio e spedizione dei clienti che operano spedizioni internazionali.

“Investiamo continuamente – dichiara Andrea Biasci, founder di Cargo Compass – nel rafforzamento della struttura e nel potenziamento dei servizi, questo ci consente anche di aver una migliore capacità negoziale e poter essere più attrattivi verso i nostri clienti”.

Cargo Compass è un’azienda fortemente orientata al futuro e all’avanguardia anche nelle scelte di sostenibilità. È stata pioniera in Italia nella scelta di offrire ai clienti, attraverso il progetto Eco4Cargo, l’opportunità di quantificare l’impronta di carbonio nelle spedizioni e compensarne le emissioni attraverso la realizzazione di progetti di nuova forestazione italiana e progetti di sviluppo internazionale certificati.

Guarda al futuro anche il piano triennale di investimenti da 5 milioni di euro per innovazione e digitalizzazione dei servizi avviato dal General Manager Paolo Calamandrei. Il programma, sviluppato in collaborazione con le Università di Siena e di Padova, sarà in grado di calcolare l’ETA a destino con AI e fornirà un innovativo sistema di tracking in grado di dare informazioni in tempo reale anche sullo status delle merci e su eventuali movimenti anomali del carico.