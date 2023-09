Previsioni meteo 13 settembre 2023: perturbazione in vista

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 13 settembre 2023: anticiclone in graduale ritirata al Nord e al Centro, ancora bel tempo al Sud

Condizioni meteo in parziale evoluzione sull’Italia mentre ci avviciniamo alla metà di settembre che finora ha avuto caratteristiche prettamente estive. Nella giornata di oggi avremo ancora stabilità ma con temperature in calo. Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano per la seconda parte della prossima settimana un piccolo cavetto d’onda in transito sulle regioni del Nord Italia. Questo potrebbe portare soprattutto tra Giovedì e Venerdì ad un’accentuazione dell’instabilità con acquazzoni sparsi sulle regioni settentrionali e localmente anche su quelle centrali. Anticiclone ancora forte al Sud con caldo che non molla la presa.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 13 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori con piogge sparse, più asciutto su Emilia Romagna e pianure di Veneto e Friuli. Al pomeriggio insiste il maltempo sugli stessi settori con acquazzoni e temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse e più asciutto ancora sull’Emilia Romagna e settori adriatici. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio ancora nuvolosità in transito ma sempre con tempo asciutto, salvo isolati fenomeni in Appennino. In serata locali piogge in arrivo sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .