L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 settembre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 settembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Le nuove relazioni vivono un periodo strano, piuttosto incerto. Non esagerare con le provocazioni, ti piacciono ma sono pericolose.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Se la tua attività consente di guadagnare più o meno a seconda di come va la giornata allora aspèttati qualche risultato in più. Tra oggi e domani contatta la persona che ti piace, opportunità di riuscita a costo però di una rinuncia, studia nuove strategie.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Rapporti di lavoro più difficili, specie per chi sta stipulando adesso nuovi contratti. Quando sei vittima della noia inizi a guardarti attorno e cerchi qualche emozione nuova…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Ritardi in ogni accordo, un progetto che sembrava importante è diventato pesante da portare avanti. Serata piacevole per i giovani amanti ma… l’ansia incombe.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Fastidi fisici, questo è normale perché stai somatizzando problemi nati nell’ambito del lavoro, alcune incomprensioni che sono nate di recente.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Si riparte da altrove, in casi eccezionali potresti anche abbandonare quello che stai facendo e metterti in gioco in altri luoghi, settori; si cade in piedi e questo è l’importante!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Stai recuperando. Sei anche guarito da un piccolo fastidio fisico, torni ad essere vincente. Proponi le buone idee che hai in mente. In amore pace fatta.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Nei prossimi mesi cambiamento di mansioni o ruolo. Attenzione a Gemelli e Bilancia. E’ importante ritrovare serenità e voglia di fare.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Spese per la casa, per un trasferimento, ritardi e per qualcuno fastidi superabili. Devi fermarti un attimo perché ci sono arretrati di lavoro urgenti da smaltire.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Una situazione di forza è determinata da questa giornata. Voglia di sognare, fantasia, commozione, sono queste le parole chiave della giornata.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Sei impegnato e preoccupato per soldi che non arrivano: cautela nelle spese. Attenzione nei rapporti in famiglia e nel lavoro, attriti con l’ambiente circostante, guasti o ritardi.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Potresti avere qualche segnalare di noia se vivi un rapporto di coppia già da tempo. Ad ogni modo devi cercare di recuperare più tranquillità sia sotto il profilo professionale che sotto quello economico. Attento a speculazioni pericolose.