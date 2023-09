“Non uccidere – No matarás” su Rai 4: la trama del film

Migliore interpretazione maschile al Premio Goya 2021, in prima serata in onda su Rai 4 “Non uccidere – No matarás”: ecco la trama del film

Mercoledì 13 settembre Rai 4 proporrà, alle 21.20, un’adrenalinica avventura ambientata tutta in una notte con il film thriller “Non uccidere – No matarás” (2020). Dopo la lunga malattia di suo padre, che ha assistito fino all’ultimo, Dani decide di riprendere in mano la sua vita e concedersi una lunga vacanza.

L’uomo, però, si vede costretto a cambiare tutti i suoi piani quando incontra in un locale Mila, una ragazza tanto affascinante quanto instabile, che gli chiede aiuto. Inizialmente restio a darle una mano, l’introverso Dani si lascerà poi coinvolgere in una folle impresa che porterà ad una serie di eventi sempre più drammatici da cui sembra impossibile tornare indietro. Come può la tranquilla e monotona esistenza di un uomo qualunque trasformarsi, nel corso di una sola notte, in un vero e proprio incubo a occhi aperti?

È quanto accade in “Non uccidere – No matarás”, l’opera seconda di David Victori, noto al pubblico seriale per essere il produttore e regista della serie pulp Sky Rojo. Partendo da presupposti che ricordano Fuori orario di Martin Scorsese e Tutto in una notte di John Landis, David Victori realizza un thriller tesissimo e ricco di ritmo che immerge lo spettatore in una corsa contro il tempo al fianco del bravissimo Mario Casas, che da timido e mite è costretto a trasformarsi in un uomo d’azione alle prese con situazioni davvero estreme. Candidato a tre Premi Goya, “Non uccidere – No matarás” ha vinto la statuetta come migliore interpretazione maschile del 2021.