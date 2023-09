Prima puntata del Grande Fratello: cosa è successo e chi sono i 15 concorrenti

Grande Fratello 23-24: in onda la prima puntata del reality show di Canale 5. Ecco cosa è successo e chi sono i 15 concorrenti

Luci accese nella casa del Grande Fratello. Ieri sera è andata in onda la prima puntata del reality show di Canale 5: un’edizione completamente nuova che punta sulla sobrietà, dopo le critiche arrivate l’anno scorso per l’edizione Vip. Per questa svolta, Alfonso Signorini ha scelto come concorrenti tante persone comuni, “lavoratori che non vivono con lo smartphone in mano”, e alcuni Vip, come lo sportivo Alex Schwazer, che ha dichiarato di volersi allenare nella casa più spiata d’Italia per tornare a gareggiare.

I PRIMI 15 CONCORRENTI DEL REALITY

Il primo concorrente a fare il suo ingresso nella Casa è Paolo Masella, 25 anni, macellaio romano senza social e amante dei viaggi, single e innamorato di sua madre.

A fargli compagnia poco dopo arriva Giselda Torresan, 34 anni, unica operaia donna in un’azienda di stampaggio di materie plastiche a Borso del Grappa, in provincia di Treviso. Giselda è un’amante della montagna e non ne ha fatto mistero, dichiarando la sua passione per gran parte della puntata a spettatori e compagni d’avventura. La ragazza è subito stata notata dai telespettatori per la sua voce squillante e sui social a cascata sono piovuti centinaia di tweet e meme.

Giselda è single e anche di questo non ne ha fatto mistero, mettendo subito in evidenza come il suo ideale di uomo sia l’alpinista Mauro Corona. Nonostante ciò si è mostrata particolarmente lieta dell’ingresso nella Casa di ragazzi esteticamente molto lontani dal suo prototipo ma indubbiamente molto belli.

Tra questi Vittorio Menozzi, 23enne laureato in ingegneria con il massimo dei voti, ma anche modello. Il giovane ha anche una passione per il canto, ereditata dalla madre, cantante di professione.

Tra i concorrenti Nip c’è poi Letizia Petris, fotografa in un locale sulla spiaggia di Riccione. La 24enne ha una storia dura alle sue spalle: i genitori erano dei tossicodipendenti che si sono conosciuti a San Patrignano, dove lei è cresciuta e rimasta fino a quando aveva 15 anni.

C’è poi la bellissima Angelica Baraldi, finalista nazionale di Miss Mondo Italia, che ha deciso di dare priorità al lavoro, rinunciando a arrivare fino in fondo nella competizione. Laureata in marketing, la 26enne lavora in un’azienda informatica ed è fidanzata.

Dietro i fornelli di questa edizione ci sarà certamente Rosy Chin, chef milanese che si definisce “troppo italiana per i cinesi, troppo cinese per gli italiani”. Nata e cresciuta in Italia, nel suo passato ha affrontato una dura sfida contro l’obesità, uscendone vincitrice e facendo del cibo il suo alleato. Ora dietro i fornelli mixa la cultura cinese e italiana, trasformando ciò che per lei in passato era fonte di sofferenza nella sua forza.

In questa edizione del Gf c’è anche l’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi. No, non si tratta di un errore. Il 30enne, originario di Reggio Calabria, è un omonimo del celebre condottiero, e, pare, anche un suo lontano parente. Bidello precario in Veneto il giovane, single, ha come obiettivo ‘il posto fisso‘ e ha un debole per le professoresse, con le quali non di rado prova ad approcciare.

Ad essere affascinato dal gentil sesso è anche Marco Fortunati, tassista e maestro di sci. Il trentaduenne è fidanzato, ma ha dichiarato di aver preso qualche sbandata in passato, di cui la compagna è a conoscenza. Chissà come si comporterà nella Casa.

Al Gf quest’anno ci sarà anche il calzolaio Renzo Remotti. Sposato, si è detto orgoglioso di fare uno dei mestieri più antichi del mondo.

Ultima dei non famosi ad entrare nella casa è Anita Olivieri 26 anni, due lauree e un master, lavora in un’azienda di marketing, ma non si dice felice e nella Casa ha intenzione di capire cosa fare nella sua vita. Ovviamente non poteva che essere notata da Giuseppe Garibaldi, dato il suo nome, scelto dalla madre perché appassionata dell’eroe dei due mondi.

I FAMOSI DEL GRANDE FRATELLO

Pochi ma buoni. In questa edizione del Gf c’è spazio anche per volti noti, tra questi, oltre a quello del già citato marciatore Alex Schwazer, c’è la celebre attrice venezuelana, Grecia Colmenares diventata celebre in Italia con telenovela come “Topazio”.

Energica e pronta a mettersi in gioco, Colmenares si è subito fatta notare per la sua carica e positività. Signorini ha infatti deciso che il suo posto sarebbe stato ‘il tugurio’ (celebre luogo di punizione del reality, sparito nelle ultime edizioni).

All’attrice, appena entrata, è stato dato il compito di rassettare questa parte della casa e Colmenares si è messa subito a lavoro con grande sprint. Lo stesso non si può dire per un’altra attrice di soap e sua nuova compagna di viaggio, nonché coinquilina nel tugurio: Beatrice Luzzi.

Diventata famosa con la serie “Vivere”, in cui interpretava la perfida Eva Bonelli, l’attrice, anche lei come Colmenares single e aperta a nuove possibili conoscenze nella Casa, si è subito mostrata abbattuta dalla sua sorte di ‘sfigata’ che l’ha vista destinata alla sporcizia e al disordine del tugurio.

A dare una mano alle due donne è arrivato poco dopo Marco, destinato come le due attrici a restare in questa parte della casa. In realtà la loro permanenza nel tugurio durerà poco. Una gaffe di Cesara Buonamici costringe Signorini a svelare l’esistenza del ‘luogo di punizione’ a tutti i concorrenti, e i tre possono raggiungere i compagni nella casa.

Tra i Vip di questa edizione c’è poi Massimiliano Varrese, attore, cantante e ballerino. Papà single, appassionato di arti marziali Varrese esordisce come ‘carramba boy’ per poi recitare in celebri soap televisive.

Ultimo volto conosciuto è anche Samira Lui, 25enne di origini senegalesi terza classificata al concorso di Miss Italia. Samira Lui lavora come modella, showgirl e personaggio televisivo.

LE PRIME NOMINATION E IL TUGURIO

Una volta presentati tutti i concorrenti, racconta la Dire (www.dire.it), è tempo di nomination. Ad essere destinati al tugurio sono Vittorio, Lorenzo e Garibaldi che però possono prendersi una rivincita, scegliendo due donne da portare con loro. Le prescelte sono Anita e Samira.