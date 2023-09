Per Somec S.p.A. 2 nuove commesse dalla controllata Mestieri S.r.l.

Somec S.p.A. comunica due nuove commesse da parte della propria controllata Mestieri S.r.l. del valore complessivo di 10 milioni di euro

Il primo contratto riguarda la realizzazione di serramenti e finiture di alto pregio in acciaio e ottone in uno storico albergo extralusso affacciato sul Canal Grande a Venezia e di proprietà di una delle più importanti società immobiliari private in Europa. I lavori si inseriscono nelle opere di ristrutturazione e restyling della struttura dell'edificio, volte tra l'altro a migliorarne l'impatto in termini di sostenibilità ambientale, e vedranno Mestieri S.r.l. operare avvalendosi delle competenze della neoacquisita Ceolin.

Le opere di pertinenza di Mestieri saranno completate entro settembre 2024. Il secondo contratto, in fase di completa formalizzazione con uno dei brand di gioielleria più famosi al mondo di proprietà di un gruppo globale del lusso, è relativo alla realizzazione di facciate esterne personalizzate e di varia tipologia per alcune boutique in Europa e Medio Oriente.

Per la realizzazione dei progetti, Mestieri S.r.l., in qualità di società capofila, si avvarrà delle competenze delle eccellenze artigiane Ceolin e LampArredo, a conferma delle potenzialità delle sinergie infragruppo. Per ciascuna location, Mestieri si occuperà di studio, coordinamento, produzione e installazione delle facciate personalizzate. I lavori si concluderanno entro il 2024.