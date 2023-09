Panda Clan feat. Rap Caverna Posse su YouTube con un nuovo videoclip

Disponibile online su YouTube il lyric video di MEDIOLANUM, il nuovo singolo dei PANDA CLAN feat. Rap Caverna Posse

Disponibile su YouTube il lyric video di MEDIOLANUM, il singolo dei PANDA CLAN feat. Rap Caverna Posse uscito da pochi giorni per Tube Music, l’evoluzione di Tube Records, l’etichetta che allevò band come PornoRiviste, Klasse Kriminale, Bambole di Pezza, Io?Drama e Bassistinti.

“Abbiamo scelto di dare spazio alle parole e un’immagine unica e ossessiva: lo specchietto per allodole del lavoro.” Un lyric video che permette di assaporare le tre lingue utilizzate nel testo, latino, inglese e italiano, tenendo bene a mente la Milano tormentata dei nostri giorni, fatta di edifici fatiscenti, lavoro e solitudine.

Milano è antica e moderna, energica e straziante, tormentata e a tratti feroce. Milano è ingrata: quando dimentica i milanesi che hanno cambiato il volto di un Paese, quando rinnega le radici operaie, gli artisti, i poeti, il sudore, la lotta. E davanti a insegne luminose, apericene e accessori radical chic non è solo la storia a scomparire, ma l’uomo stesso.

MEDIOLANUM, il singolo dei PANDA CLAN feat. Rap Caverna Posse parla di questo. È una canzone manifesto, un inno alla partecipazione e un invito a non abbandonare il proprio spirito critico. L’impegno sociale non è qualcosa di anacronistico, legato a un particolare contesto storico-culturale, ma l’unica via per riappropriarci delle nostre radici. Esistiamo solo se comprendiamo il nostro passato e il nostro presente, solo se capiamo il nostro ruolo nel tessuto sociale a cui apparteniamo.

Scritto in latino (lingua dell’antico Impero) e inglese (lingua del nuovo impero globale), il brano incontra l’italiano nelle strofe dei Rap Caverna Posse, collettivo hip-hop nato dalle maglie del centro sociale milanese Zam.

Al di fuori di qualsiasi mercato del disco, abbracciando uno stile che difficilmente cede al fascino delle catalogazioni, i PANDA CLAN raccolgono la cultura underground delle strade e delle piazze e ci mettono dentro tutta l’urgenza che i nostri tempi – così disperati e stranianti – richiedono. Uniscono generi e lingue differenti, affondando le mani nell’elettronica, nel rock, nel metal, nella trap e nel dub, per trovare nel suono un’ulteriore via di liberazione.

Link: https://youtu.be/3YAKPBihHe8