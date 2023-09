Diabete, allergie e igiene in casa a “Elisir” su Rai 3

Diabete e allergie da contatto a “Elisir”, in onda stamani su Rai 3. Altri temi al centro del programma: la bicicletta e l’igiene in casa

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 12 settembre alle 10.30 su Rai 3, si aprirà parlando del diabete, una patologia cronica che colpisce milioni di italiani: come prevenirlo e come curarlo? Risponderà alle domande in studio il professor Gabriele Riccardi, presidente onorario Società di Diabetologia. Seguirà uno spazio dedicato alle allergie da contatto: come riconoscerle e cosa fare se si manifestano? La trasmissione ne parlerà con Alessandra Piona, allergologa e responsabile di Medicina Generale di Humanitas San Pio X di Milano.

Nello spazio “Questione di stile” si parlerà dei tanti benefici del pedalare e di come farlo in sicurezza, insieme al professor Andrea Ferretti, direttore sanitario dell’Istituto di Medicina dello Sport. Lo spazio “E’ vero che?” sarà invece dedicato all’igiene in casa: asciugamani e lenzuola vanno cambiati ogni settimana o è meglio farlo più spesso? Per tenere il frigorifero sempre perfettamente pulita è sufficiente usare l’aceto? A fare chiarezza sarà il professor Antonello Paparella, ordinario di Microbiologia alimentare all’Università di Teramo.