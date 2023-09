Su Rai 2 “BellaMa'” con Pierluigi Diaco: Siffredi è il primo ospite

Nel pomeriggio su Rai 2 in onda il programma “BellaMa'” con Pierluigi Diaco. Ospite della prima puntata è Rocco Siffredi

Parte lunedì 11 settembre su Rai 2 la seconda stagione di “BellaMa’”, il primo talent di parola della tv italiana, ideato e condotto da Pierluigi Diaco. Appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, per vedere la Generazione Z (18-25 anni) e i Boomer (over 55 anni) confrontarsi a colpi di reel. Il primo ospite sarà Rocco Siffredi e il tema della prima puntata sarà l’educazione sessuale.

Anche quest’anno ci saranno 20 concorrenti e 30 opinionisti, sempre divisi tra le due generazioni, pronti a intervistare gli ospiti delle puntate e a sfidarsi in gare di ballo, canto, ginnastica e ad animare i talk sull’attualità. Il nuovo cast è stato selezionato dopo 4 mila provini, condotti da Rai casting: il più giovane ha 18 anni, mentre il più grande 91 anni.

Confermate le rubriche della prima stagione: il lunedì “Tutti in pista” con Antonella Elia e Adriana Volpe, il martedì “La posta del cuore” con Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi e il mercoledì “Tutti in tuta” con Annalisa Minetti. Il giovedì, invece, si alterneranno Manuela Villa con “Canta con me”, in cui accompagnerà i concorrenti alla scoperta dei grandi classici della musica leggera italiana, e don Walter Insero, che darà vita a un talk show sui grandi temi esistenziali. Si chiude il venerdì con “Tutti cantano…” in cui, grazie alla voce di Rita Forte, si celebreranno i mostri sacri della musica italiana.

Nel 2024 la TV di Stato compirà 70 anni e “BellaMa’” ha deciso di celebrarla sin da subito con la nuova rubrica “BellaRai”, in onda tutti i giovedì nella prima parte del programma, attraverso ospiti d’eccezione, che hanno reso grande la televisione pubblica in questi sette decenni, e attraverso il grande tesoro delle Teche. Si parte giovedì 14 settembre con Giancarlo Magalli, che ha passato quasi mezzo secolo in viale Mazzini.