Su Rai 1 riparte “La Vita in diretta” con Alberto Matano: le anticipazioni

Nel pomeriggio su Rai 1 al via la quinta edizione de “La Vita in diretta” con Alberto Matano. Dal 16 settembre per 4 puntate in onda anche di sabato

L’attualità, la cronaca, l’approfondimento giornalistico sono i cardini de “La Vita in diretta” di Alberto Matano giunto alla sua quinta stagione alla guida del programma, in onda da lunedì 11 settembre dalle 17.05 su Rai 1. Un appuntamento quotidiano, un patto di fiducia tra il conduttore e il telespettatore. Il formato essenziale e contemporaneo, la narrazione “live” con il racconto degli inviati, “la nostra voce e i nostri occhi dove tutto accade in tempo reale”, ne hanno fatto la trasmissione leader nel pomeriggio televisivo.

Non solo un flusso informativo, ma anche pagine di servizio e l’ambizione di illuminare le realtà e le storie poco attenzionate. Una narrazione corale che si avvale del contributo dei giornalisti della Rai, tra sedi regionali ed estere. A connotare la parte pop lo spazio talk con l’ormai iconico tavolo, attorno al quale siedono i protagonisti della tv, dello spettacolo, del cinema, della fiction e del giornalismo. Eccezionalmente per le prime quattro settimane, dal 16 settembre al 7 ottobre sempre alle 17, “La vita in diretta” andrà in onda anche di sabato.