Su Rai 1 per Antonella Clerici “E’ sempre Mezzogiorno!”

A casa di Antonella Clerici “E’ sempre Mezzogiorno!”. La quarta stagione del programma, che torna stamani su Rai 1, farà il giro del mondo

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna lo show condotto da Antonella Clerici “È sempre Mezzogiorno!”, il format originale realizzato da Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me, sarà di nuovo in onda ogni giorno alle 11.55 su Rai 1 e Rai Italia a partire da lunedì 11 settembre. Mentre si prepara il pranzo per una grande famiglia c’è chi entra, chi esce, chi si occupa dei prodotti, chi prepara un dolce e chi porta semplicemente la propria allegria.

Tutti danno una mano e tutti insieme, tra un piatto e l’altro, tra una risata e un gioco, commentano ciò che accade nella vita di tutti i giorni. La nuova edizione, pur nella continuità con le precedenti, presenterà alcune novità. Innanzitutto, per la prima volta, la casa di Antonella si apre al pubblico che diventa protagonista in studio. Saranno proprio telespettatori o telespettatrici a essere selezionati e invitati nella cucina di “È sempre Mezzogiorno!” per proporre, descrivere e cucinare un piatto speciale legato a emozioni, situazioni vissute o momenti particolari: il sapore dei ricordi.

E chissà che anche Antonella stessa non decida, a volte, di mettere le mani in pasta e insegnare le sue ricette preferite! Inoltre, sarà ancora maggiore l’interazione con il pubblico che segue il programma da casa e che potrà, attraverso i canali social, l’indirizzo email o la semplice casella di posta, chiedere consigli ai cuochi e al cast, raccontare aneddoti o proporre varianti ai piatti. Il cast fisso si arricchisce del professor Daniele Persegani, personaggio spiritoso e autorevole al tempo stesso. Con la sua particolare verve, il cuoco emiliano darà vita a un unico, divertente e imperdibile corso di cucina.

Confermati tutti gli altri. Lorenzo Biagiarelli sarà ancora il “signore degli aneddoti”, ostinato scopritore di prodotti, metodi, notizie vere o banali fake. Nel corso di questa nuova edizione Lorenzo racconterà grazie ai suoi viaggi, reali e virtuali, le cucine del mondo e i nuovi cuochi che spesso diventano tendenza sui social. Così, dopo averli invitati, li presenterà nella casa del Mezzogiorno.

La dottoressa Evelina Flachi esorterà tutti alla consapevolezza alimentare, ricorderà le regole fondamentali e sfaterà dicerie e credenze prive di qualsiasi fondamento scientifico. Senza mai perdere il gusto per un buon pasto italiano. Fulvio Marino, il panificatore per eccellenza, lo scienziato che mischia farine come se cercasse la formula del Direzione Intrattenimento Day Time buonumore, resta il punto di riferimento per il pane quotidiano di “È sempre Mezzogiorno!”. E poi ci sarà Alfio, il portatore sano d’allegria, l’uomo della leggerezza, a dispetto del proprio peso specifico, nominato per questa nuova edizione assaggiatore ufficiale, e incontrastato, dei manicaretti preparati in studio.

Ogni settimana Angela Frenda racconterà una storia, un episodio o un personaggio legato ad un piatto particolare che sarà cucinato in studio. Federico Quaranta, il “vagamondo”, aprirà le finestre su nuove emozioni e incantevoli paesaggi italiani.

Al venerdì Giovanna Civitillo, con la consueta allegria e spontaneità, consiglierà un evento, una sagra o un luogo italiano da visitare nel weekend. Andrea Amadei, esuberante sommelier e gastronomo, tornerà a far parte con entusiasmo dell’allegra brigata di “É sempre Mezzogiorno!”.

Non mancheranno i produttori made in Italy e i “farmer” con cui navigare sulle creste della stagionalità dei prodotti e imparare a creare e gestire un piccolo, utile, orto casalingo. Torna il gioco del Bonsai insieme altri nuovi spassosissimi come il gioco dei funghi, ad esempio, quello degli animali nel bosco e quello delle cloche e tanti altri. E ancora ospiti, novità e sorprese che il pubblico scoprirà collegandosi con l’allegria della casa nel bosco di Antonella Clerici in cui… “É sempre Mezzogiorno!