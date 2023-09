Previsioni meteo 11 settembre 2023: piogge autunnali in vista

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 11 settembre 2023: prima metà della settimana all’insegna del bel tempo e del caldo, con qualche disturbo in più al Nord

Condizioni meteo ancora estive sull’Italia, dove continuerà a splendere il sole e il clima sarà piuttosto caldo con massime che non faticheranno a superare i +30 gradi. Promontorio anticiclonico disteso sul Mediterraneo centrale che nel corso della prossima settimana garantirà ancora condizioni meteo per lo più stabili su tutta l’Italia. Nella seconda metà della settimana potremmo però avere qualche disturbo in più, specie al Nord e parte del Centro. Il transito di un cavetto d’onda potrebbe infatti portare una maggior instabilità sui settori settentrionali con acquazzoni e temporali sparsi prima sulle Alpi e poi anche sulla Pianura Padana.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 11 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche addensamento in più su regioni di Nord-Ovest e settori alpini, isolate piogge sulle Alpi occidentali, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con prevalenza di cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati ovunque, innocui addensamenti in transito sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .