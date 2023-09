L’oroscopo di oggi, lunedì 11 settembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 11 settembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Nell’ambito del lavoro qualcuno si è trovato persone contro che reputava amiche. Per molti è arrivato il momento di fare delle scelte decisive, o dentro o fuori. Chi vive due storie rischia di cadere in contraddizione.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Oggi potresti essere innervosito da qualcuno che cerca di violare la tua privacy. Ci sarà da discutere e da rivedere una questione di lavoro, nel recente passato ci sono state incomprensioni.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non è una giornata semplice. Cambiamenti necessari anche di strategia, i nuovi lavori non funzionano al meglio ma non bisogna fermarsi adesso.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Tra le giornate migliori quella di oggi, incontri vantaggiosi per il futuro e non esitare a farti avanti. Inizi favoriti per chi sta studiando una nuova impresa o progetto.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Non esagerare con le provocazioni, oggi tutto sembra più complicato da gestire. Nell’ambito del lavoro hai qualche difficoltà ma risolvibile.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se devi discutere una questione di lavoro sarebbe bene agire oggi o domani. Evita ogni tipo di azzardo e cerca la comprensione necessaria per vivere bene.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Incontri passionali sono previsti nei prossimi giorni, colpi di fulmine a sorpresa ma anche novità nel settore lavoro e casa, devi organizzare meglio il tuo lavoro, dai un taglio alle spese.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Incarichi prestigiosi e occasioni da non perdere. Nuovi incontri molto emozionanti: anche se ti piacciono le avventure puoi farti avanti, ti senti meglio, sei positivo.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Scontri nel lavoro o c’è qualcuno che vuole la tua poltrona, in questo momento sbattere la porta e uscire di scena non è consigliato, meglio valutare soluzioni diplomatiche anche in amore.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Oggi sei decisamente molto più forte, un momento di recupero. Sarai più forte in amore e più chiaro nelle questioni di lavoro, un progetto può diventare importante in tempi brevi.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Oggi devi stare un pochino attento alle spese. Avresti bisogno di qualcuno che ti organizzi la vita…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Se hai un’attività propria o vuoi rimetterti in gioco, dopo un periodo di difficoltà, sappi che le Stelle ti daranno una mano. Questa sera è ideale per dare il tocco finale ad un corteggiamento o ad un chiarimento, cerca di non isolarti, elimina pensieri neri.