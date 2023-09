Ipertensione e sindrome da rientro a “Elisir” su Rai 3

Al programma “Elisir” in onda stamani su Rai 3 focus su ipertensione e rientro dalle ferie. Si parlerà anche di dieta per la terza età

Da lunedì 11 settembre torna “Elisir”, lo storico programma di Rai 3 dedicato alla medicina, in diretta ogni giorno alle 10.30 con la conduzione di Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi.

Ogni giorno approfondimenti medici e spazi dedicati al benessere e alla nutrizione, oltre alle consuete finestre quotidiane per sfatare i falsi miti nel campo della salute e per commentare le news legate alla medicina. Nella prima puntata della nuova stagione, Elisir si occuperà di ipertensione, ovvero l’aumento della pressione nel sangue: quali sono i rischi per l’organismo e come intervenire? Risponderà il professor Claudio Borghi, direttore dell’Unità operativa di Medicina interna dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.

A seguire si parlerà del rientro dalle ferie: è possibile affrontarlo senza farsi sopraffare dallo stress? A svelare i consigli per una ripresa senza traumi sarà Alberto Siracusano, professore ordinario di Psichiatria all’Università di Tor Vergata. Nel nuovo spazio “Questioni di stile”, protagonista sarà la dieta ideale dopo una certa età: quali alimenti non devono mai mancare? Risponderà Mariangela Rondanelli, professoressa di Endocrinologia all’Università di Pavia. Inoltre, si farà chiarezza sulle tante proprietà salutari attribuite ai limoni: a distinguere le notizie false da quelle vere sarà Sabrina Donati Zeppa, professoressa in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione umana all’Università di Urbino.