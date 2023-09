Il film “Gunpowder Milkshake” su Rai 2: ecco la trama

Con “Gunpowder Milkshake”, azione in prima serata su Rai 2: ecco la trama del film con Karen Gillan, Joanna Bobin, Freya Allan, Lena Headey, Angela Bassett

Azione e vendetta in prima serata su Rai 2. Lunedì 11 settembre alle 21.20 andrà in onda in prima visione “Gunpowder Milkshake”. Protagonista la giovane Sam che lavora come sicario per una grande organizzazione criminale. Alla ragazza viene affidata la missione di uccidere un uomo che aveva rubato dei soldi al suo boss, ma il compito si rivela meno semplice del previsto.

Per fortuna Sam troverà qualche nuova amica della sua stessa pasta. E un aiuto dal passato. A metà strada fra Kill Bill e John Wick, “Gunpowder milkshake” non lesina l’azione, ma come nei film citati non manca una qualità ironica che rende tutta la storia piuttosto scorrevole e appassionante.

Gunpowder Milkshake (Usa/Germania/Francia 2021) di Navot Papushado, con Karen Gillan, Joanna Bobin, Freya Allan, Lena Headey, Angela Bassett, Paul Giamatti.