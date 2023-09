Norwegian Cruise Line prende in carico la Norwegian Viva

Norwegian Cruise Line (NCL), leader nel settore dei viaggi crocieristici, ha recentemente ricevuto la consegna della Norwegian Viva

La compagnia Norwegian Cruise Line (NCL), leader nel settore dei viaggi crocieristici, ha recentemente ricevuto la consegna della Norwegian Viva, la seconda nave appartenente alla rivoluzionaria Prima Class. Il completamento del progetto è avvenuto presso i cantieri navali di Fincantieri a Marghera, Venezia. La Norwegian Viva si unisce alla flotta di 19 navi di NCL ed è la seconda di sei navi della Prima Class in arrivo entro il 2028.

La Norwegian Viva, con lo slogan “Live it Up”, promette di alzare gli standard delle crociere con un’attenzione particolare all’esperienza degli ospiti. La nave offre una vasta gamma di servizi di alto livello, ampi spazi, attività emozionanti come il Viva Speedway su tre livelli e 11 ristoranti esclusivi, tra cui l’innovativo Indulge Food Hall. La nave ospita anche lo spettacolo teatrale nominato ai Tony Award®, “Beetlejuice”, tratto dall’omonimo film di Tim Burton. Altri intrattenimenti includono il coinvolgente game show “Press Your Luck Live”, dove il pubblico ha la possibilità di partecipare e vincere premi. La Norwegian Viva si distingue per il suo giardino di sculture all’aperto chiamato “The Concourse”, situato nell’Ocean Boulevard, consentendo agli ospiti di connettersi con l’oceano. L’area ospita opere d’arte di sei artisti noti, tra cui Kevin Box e Jonathan Prince.ù

La nave è stata ufficialmente inaugurata nei giorni scorsi, dopo di che intraprenderà viaggi nel Mediterraneo e nelle isole greche. La cerimonia di battesimo ufficiale si terrà a Miami il 28 novembre 2023, con Luis Fonsi come padrino della nave. NCL è nota per la sua innovazione nel settore crocieristico e offre ai viaggiatori la libertà e la flessibilità di creare la propria vacanza ideale senza vincoli rigidi. La flotta di 19 navi copre oltre 400 destinazioni in tutto il mondo, con servizi clienti premiati e una vasta gamma di opzioni di intrattenimento e ristorazione. Per ulteriori informazioni sulla Norwegian Cruise Line e per prenotare una crociera, si può visitare il sito ufficiale dell’azienda.