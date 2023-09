La AS Sabine completa il progetto eco-design di MPCC

La mossa della AS Sabine fa parte dell’impegno di MPCC per il continuo rinnovamento della flotta e la crescita sostenibile

Come stabilito, la nave AS Sabine si è unita alla flotta della compagnia dopo la consegna di AS Anne, AS Stine, AS Silje e AS Simone. Con un prezzo di acquisto totale di 136,4 milioni di dollari, questi acquisti sono già dotati di contratti di noleggio . La mossa fa parte dell’impegno di MPCC per il continuo rinnovamento della flotta e la crescita sostenibile. Secondo MPCC, le navi di nuova costruzione sono il 30% più efficienti dei design convenzionali e si collocano tra il 25% superiore di tutte le navi del loro segmento, secondo MPCC. Hanno un’età media di 4,6 anni e aggiungeranno circa 9.250 TEU alla flotta esistente.

A seguito dell’acquisizione, la flotta di MPCC sarà composta da 70 navi, di cui quattro navi di nuova costruzione, con una capacità aggregata di 153.294 TEU. In congiunzione con l’acquisizione, MPCC ha ottenuto accomodamenti finanziari favorevoli. La società ha firmato un term sheet con una banca europea, ottenendo una struttura di finanziamento senior secured da 50 milioni di dollari per supportare la transazione. Inoltre, MPCC ha ottenuto un finanziamento di leasing di 75 milioni di dollari dalla Bank of Communications (Hong Kong) Limited (BoComm), che è supportato da 12 navi precedentemente non gravate.