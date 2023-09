Concluso il G20 in India: le parole della premier Meloni

Le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del G20 a New Delhi: “Uscita dalla Via della Seta? Non ho deciso, ma non compromette i rapporti con la Cina”

“Io sono stata molto contenta del clima cordiale e costruttivo nel quale si è svolto l’incontro con il primo ministro cinese, che non conoscevo. Si è parlato anche di Via della seta ma non soltanto, nel senso che noi abbiamo un partenariato strategico con la Cina e quindi c’è il tema della Belt and Road Initiative ma non è l’unico elemento che costruisce il nostro rapporto bilaterale con la Cina”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del G20 a New Delhi rispondendo a una domanda sul fatto che l’Italia possa uscire dal memorandum sulla Via della seta.

“Del resto – aggiunge Meloni – è dimostrato dalle nazioni europee che in questi anni non hanno fatto parte della Via della seta e pur tuttavia sono riusciti a stringere con la Cina rapporti più vantaggiosi di quelli che a volte stringevamo noi. Per cui il tema è, indipendentemente dalle scelte che faremo dalla Belt and Road Initiative, come continuare a garantire un partenariato che può essere vantaggioso per entrambi. All’esito di questa interlocuzione, di queste valutazioni che insieme stiamo facendo, io intendo mantenere il mio impegno a recarmi in Cina spero il prima possibile. Non c’è ancora una data, l’invito è reiterato ma credo che abbia maggiore senso recarsi in Cina quando avremo elementi maggiori sulla nostra cooperazione bilaterale, come rafforzarla, come andare avanti”.

G20. MELONI: CONGRATULAZIONI A MODI, EDIZIONE NON FACILE

“Voglio ribadire le congratulazioni mie e dell’Italia al primo ministro Modi per la riuscita di questa non facile edizione del G20″, ha proseguito Meloni. “L’Italia – ha aggiunto – ha offerto sin dall’inizio collaborazione alla presidenza indiana soprattutto perché continuiamo a essere convinti che il G20 sia un forum multilaterale strategico nella misura in cui consente di parlare con i paesi emergenti e del sud globale”.

MELONI: STASERA A DOHA, COOPERAZIONE SU DIFESA E INVESTIMENTI

“Stasera, prima di tornare in Italia saremo a Doha in Qatar, per un incontro bilaterale con lo sceicco Al-Thani. L’Italia ha una grande attenzione per lo sviluppo della Regione del Golfo persico. I temi al centro dell’incontro bilaterale saranno i settori in cui riteniamo che si possa intensificare la nostra cooperazione: sicurezza, difesa, investimenti”.