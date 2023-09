A “Sorgente di Vita” su Rai 3 la Giornata Europea della Cultura Ebraica

Firenze città capofila della Giornata Europea della Cultura Ebraica al centro della puntata del programma “Sorgente di vita” stamani su Rai 3

Firenze è quest’anno città capofila per l’Italia della Giornata Europea della Cultura Ebraica, che si tiene domenica 10 settembre e che ha per tema “La Bellezza”. Un appuntamento diffuso in trenta paesi europei e oltre cento località italiane: porte aperte di sinagoghe, musei e tanti siti ebraici in tutta la penisola, alla scoperta di storia e tradizioni di un popolo presente in Italia da oltre duemila anni. Un percorso per scoprire la storia e i luoghi ebraici del capoluogo toscano.

E’ il primo servizio della puntata di “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in onda domenica 10 settembre, alle 8.00 su Rai 3.

L’8 settembre 1943, il Capo del Governo Maresciallo Pietro Badoglio annuncia alla radio l’armistizio con gli anglo-americani. Una data fondamentale per la storia italiana e per gli ebrei italiani che, da quel momento, con la conseguente occupazione tedesca, vedono minacciate le proprie vite, costretti a fuggire per sottrarsi alle razzie e alle deportazioni perpetrate dai nazisti in collaborazione con i fascisti della Repubblica Sociale. A 80 anni da allora, il racconto degli storici Liliana Picciotto e Mario Toscano e le voci dei testimoni di quel periodo, la senatrice a vita Liliana Segre, Ugo Foà, Pupa Dello Strologo Garribba e Ziva Modiano Fischer.

Antisemitismo: un fenomeno antico e nuovo allo stesso tempo, che negli ultimi anni ha cambiato pelle, adattandosi alle nuove tecnologie e assumendo forme più subdole, come la distorsione della Shoah e l’attacco virulento e preconcetto allo Stato d’Israele. Una trasformazione raccontata nel saggio collettivo “L’antisemitismo e le sue metamorfosi”, curato da Milena Santerini, docente all’Università Cattolica di Milano. A parlarne, anche il direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano Gadi Luzzatto Voghera, ed il ricercatore dell’Osservatorio Antisemitismo del CDEC Stefano Gatti.

“Sorgente di vita” è in replica, sempre su Rai3, martedì 12 e mercoledì 13 settembre alle 0.50.