“La Padrina – Parigi ha una nuova regina” su Rai 3: la trama del film

Su Rai 3 una prima serata tra giallo e comicità con “La Padrina – Parigi ha una nuova regina”, in onda per il ciclo “C’est la comédie”: ecco la trama del film

Isabelle Huppert, diretta da Jean-Paul Salomé è una narcotrafficante per caso in questo giallo comico che sabato 9 settembre, alle 21.20 su Rai 3, accompagna la chiusura della Mostra del cinema di Venezia. “La padrina – Parigi ha una nuova regina”, in prima visione tv, racconta la storia di Patience che, traduttrice dall’arabo e da tempo vedova, lavora per la squadra antidroga della polizia parigina, dove ha il ruolo di intercettare e interpretare le comunicazioni dei narcotrafficanti.

Frustrata e in difficoltà economica, un giorno la donna si trova avventurosamente in possesso di un grosso quantitativo di hashish, giudicato perduto dalle autorità: l’occasione di passare dal mondo dei buoni a quello dei fuorilegge è irresistibile. Fra poliziesco e comico, Isabelle Huppert conferma in questo film il suo infinito talento, dando vita a un personaggio fra i più originali e memorabili del moderno cinema francese. Nel cast anche Rebecca Marder, Liliane Rovere, Hippolyte Girardot.