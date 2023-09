Il live action di One Piece avrà una seconda stagione

La seconda stagione del lice action di One Piece, il popolare cartoon, è confermata e potrebbe andare in onda entro i prossimi 18 mesi

La seconda stagione del live action di One Piece è cosa certa. Visto il successo riscontrato dalla serie, in molti davano per scontato il rinnovo. Adesso la conferma arriva direttamente da Marty Adelstein, CEO di Tomorrow Studios, lo studio di produzione dello show. In un’intervista rilasciata a Variety, il produttore ha dichiarato che la sceneggiatura dei nuovi episodi è già pronta. Inoltre, se tutto procederà secondo i piani, la seconda stagione potrebbe andare in onda entro i prossimi 18 mesi.

LA SECONDA STAGIONE DEL LIVE ACTION DI ONE PIECE

“Abbiamo pronta la sceneggiatura“, ha dichiarato Marty Adelstein. Ad aggiungere carne sul fuoco anche Becky Clements, presidente dei Tomorrow Studios. Una volta che la produzione si avvierà, infatti, la seconda stagione del live action di One Piece potrebbe essere lanciata già il prossimo anno. Tuttavia, bisognerà aspettare la risoluzione dello sciopero degli attori di Hollywood (SAG-AFTRA contro l’AMPTP). Una volta iniziata la produzione, dunque, la seconda stagione potrebbe essere pronta per andare in onda “in un tempo compreso tra un anno e 18 mesi“.

ONE PIECE

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. Il primo capitolo ha debuttato sulla rivista Shonen Jump di Shueisha nel 1997. La serie è in corso in Giappone, dove ha raggiunto gli oltre 1000 capitoli racchiusi attualmente in 106 volumetti. In Italia il manga è distribuito dal 2001 da Edizioni Star Comics.

Il cast del live action vede Iñaki Godoy interpretare il protagonista Monkey D. Luffy. Completano la ciurma di cappello di paglia gli attori Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp), Taz Skylar (Sanji). Nell’edizione giapponese del live action è stato mantenuto il doppiaggio originale dell’anime.

In partnership con Shueisha, il live action di One Piece è prodotto da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steven Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.