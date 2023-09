Il film “Regression” di Alejandro Amenábar su Rai 4: ecco la trama

Sabato sera ad alta tensione su Rai 4 con “Regression”. Ecco la trama del film di Alejandro Amenábar, con Ethan Hawke, Emma Watson e David Thewlis

La prima serata di sabato 9 settembre su Rai 4 si tinge di mistero con il film thriller “Regression” (2015), diretto dal regista di The Others Alejandro Amenábar, in onda alle 20.21. La giovane Angela, orfana di madre e fervente religiosa, accusa suo padre John di averla violentata. Le indagini vengono condotte dal meticoloso detective Kenner che si affida alla collaborazione dello psicologo Raines.

Quando John ammette la sua colpevolezza, pur non ricordando come si sono svolti esattamente gli eventi, il caso sembra chiuso, ma Kenner è convinto che qualcosa non sia ancora emerso e per questo chiede a Raines di sottoporre l’accusato a una terapia regressiva che possa far riemergere i ricordi più nascosti tramite l’ipnosi. Interpretato da Ethan Hawke, Emma Watson e David Thewlis, “Regression” si avvale di un’atmosfera inquietante che gioca con gli stilemi dell’horror e imbastisce una trama appassionante e ricca di colpi di scena.