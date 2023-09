Claudia De Rosa nelle librerie con “Le mie catene”

Sei una donna che ha subito violenza domestica? Hai bisogno di ispirazione per trovare la forza di uscire da questa situazione dolorosa? Allora “Le Mie Catene: legame, forza e libertà” è il libro perfetto per te.

In questo emozionante libro, l’autrice condivide la sua esperienza di aver subito violenze e molestie domestiche psicologiche ed economiche. Questo libro è un viaggio emotivo, ma anche un’opportunità per imparare dalla sua storia e trovare la forza di rompere le catene della violenza domestica.

Il tono appassionato dell’autrice trasmette tutta la sua passione e determinazione a chi legge, incoraggiandole ad affrontare la propria situazione di violenza domestica. Parlando con sincerità e senza filtri, ma sempre con un linguaggio empatico e comprensibile, ogni lettore si sentirà coinvolto e capito, sapendo di non essere sola e di poter intraprendere un percorso verso la propria libertà e felicità.

“Le Mie Catene” si distingue per la sua autenticità. Non è solo un racconto di violenza domestica, ma una testimonianza di speranza e resilienza. L’autrice racconta come il suo brand personale l’abbia aiutata a superare le avversità e a ricostruire la sua vita, diventando un simbolo di libertà e indipendenza.

Questo libro è molto più di una guida pratica; è un viaggio intimo ed emotivo. L’autrice condivide le sue paure, vittorie e sconfitte, e parla delle persone che hanno influenzato la sua crescita personale. È un dono che l’autrice offre a tutte le donne che hanno subito o stanno subendo violenza domestica, offrendo loro la speranza di trovare la forza per ricostruire la propria vita.

“Le Mie Catene: legame, forza e libertà” è disponibile in formato digitale e cartaceo, ed è un’opportunità preziosa per ogni donna che desidera intraprendere il proprio cammino verso la libertà. L’autrice invita tutte le donne a prendere il loro tempo per leggere questo libro, sperando che possa essere una fonte di ispirazione per ognuna di loro, proprio come lo è stato per lei.

“Insieme, possiamo rompere le catene della violenza domestica e creare un futuro migliore per tutte le donne” , dice l’autrice e ideatrice di PIN UP Gioielli Calamita, Claudia De Rosa. “Le Mie Catene” è una storia di legame, forza e libertà che offre speranza a chiunque abbia bisogno di trovare il coraggio di cambiare la propria vita”.

“Le Mie Catene: Legame, Forza, Libertà ” è disponibile sia in formato ebook che cartaceo.