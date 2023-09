Antonio Colosimo in radio e in digitale con “Amarsi”

Fuori “Amarsi” di Antonio Colosimo: una prima uscita che segna l’inizio di un progetto che culminerà in un work in progress composto da circa 5 brani

Amarsi è una canzone d’amore, come tale, non ha velleità diverse dal racconto del sentimento in ogni sua tappa da quando scatta la scintilla e si teme di non essere corrisposti(come fare una gara o si perde o si ama) all’exploit più totale della passione amorosa(il pulsare di un cuore che… non esiste confine che possa incontrare)

sino alla battuta d’arresto( ti ho voluto in questo viaggio, ti ho cercato ma ti ho perso)

L’amore in tutti i suoi passi, con tutti i suoi colori e le sue contraddizioni, raccontato con semplicità.

Un sound essenziale e una voce narrante che accenna a sfumature legate al mondo soul/rnb dal quale l’artista proviene. Il brano segna un cambio di passo nell’artista, all’esordio nella scrittura, un esperimento, totalmente autobiografico, quello di condensare emozioni e ricordi nelle parole e nel cantato. Una prima uscita che segna l’inizio di un progetto che culminerà in un work in progress composto da circa 5 brani.

Antonio Colosimo ha 27 anni, interprete cantautore e insegnante Calabrese, vive a Roma, alle spalle esperienze che spaziano dal rock al gospel sino al soul e l’rnb attuale genere di riferimento contaminato da diverse sfumature legate al mondo underground,indie e funky.

Link Brano: https://open.spotify.com/track/24VbbXFrztZfS4qCjw2ttx?si=2eafe7493ec54a4a