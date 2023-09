CITIC Holding con Avocom nel project finance di 41,2 milioni a 7 pmi italiane

Citic Holding IF Group Llc, società di investimento indipendente con sede nel Delaware, insieme ad Avocom nel project finance di 41,2 milioni a 7 pmi italiane

Citic Holding IF Group Llc, società di investimento indipendente con sede nel Delaware (USA), partecipata da investitori istituzionali e privati, di recente premiata dalla prestigiosa rivista specializzata BUILD quale Infrastructure Finance Specialists of the Year 2023 – Construction & Engineering Awards, ha operato con un pool di banche tra cui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, consociata interamente controllata da HSBC, First Abu Dhabi Bank e la società finanziaria KGT Project Development LLC (mandataria di un banca emiratina di primario standing), per il finanziamento di una serie complessa di project finance e ristrutturazioni aziendali a favore di varie PMI italiane per un valore complessivo di €41,2 milioni.

Avocom Law Firm LLP, con un team guidato dal Managing Partner Prof. Avv. Francesco del Bene, coadiuvato dai Partner Avv. Prof. Federico Michele Sorrentino e Avv. Prof. Piergiorgio Casati (sede di Londra), ha assistito le varie società coinvolte nonché il pool delle suddette banche finanziatrici, nel dettaglio:

– Algae S.r.l., per la realizzazione di un impianto di produzione di alghe Spirulina mediante fotobioreattori situati in un complesso realizzato a Sarzana (La Spezia);

– Aestas S.p.A., per il rifinanziamento di una serie di flussi di cassa relativi a un contratto con White Star Wind AG per un importo totale di 40.000.000€ nella misura del VAN della somma calcolata a condizioni di mercato a 10.000.000€ (arrotondati) dallo strutturatore, applicando un TIR del 5% e un fattore di overcollateralization del 350% al cash flow previsto dal contratto;

– Kiasma S.r.l. (Gruppo Kiasma), per l’espansione societaria nell’ambito dragaggio e rimodulazione della struttura finanziaria della società con correlata rinegoziazione di una parte dell’esposizione debitoria effettiva (allungamento debito per adeguarlo alla durata delle commesse, chiusura altri finanziamenti quali prestito COVID in essere) nonché acquisto e messa in opera di nuovi macchinari per l’attività.

– Lignum Italia System S.r.l. (L.I.S.), per a) acquisto di fabbricato per ampliare la produzione di serramenti in alluminio, con isolamento ad alta efficienza energetica (taglio termico) e doppi vetri; b) acquisto e/o rimessa a nuovo di macchinari per la produzione di materiali; c) adeguamento dell’edificio alle norme vigenti e alla normativa in materia di energia e sicurezza del lavoro; d) altri interventi minori su immobili esistenti e riserve di cassa.

– Società Agricola Campi Verdi S.r.l., per: a) riqualificazione delle serre e potenziamento produttivo per raggiungere i livelli del piano industriale 2022-2026 presentato; b) acquisto di un immobile agricolo per un totale di 59.574 mq strategico per l’espansione delle attività societarie caratteristiche; c) altri interventi minori su immobili esistenti e riserve di cassa.

– Vistocco Group S.r.l. – Società Agricola, per l’acquisto di un immobile agricolo in Santa Cecilia (Eboli) confinante con i terreni già in possesso della società nonché l’acquisto e ristrutturazione di un edificio con zone refrigerate per lo stoccaggio della produzione; potenziamento della dotazione di rattori e macchine agricole e la costituzione di riserve per interventi opportunistici per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili per l’autonomia energetica.

– Eriman S.r.l., per l’acquisto di un importante complesso di impianti sportivi in Roma ed il revamping del sito.

Le operazioni si sono svolte tra il mese di ottobre 2022 e maggio 2023 e hanno avuto un significativo impatto nelle aree geografiche interessate e consentito il consolidamento e ampliamento delle rispettive attività societarie.