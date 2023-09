Come la televisione mistifica la realtà a favore dei potenti: i Belfast tornano con la canzone “Unico Pensiero” disponibile in radio e in digitale

Nuova uscita per il duo “Belfast” ad un anno dal loro ultimo singolo “Inverno”. “Unico Pensiero”, questo il titolo del brano, segna un cambio di direzione nello stile della band con un un testo molto esplicito.

Si fa riferimento a come in certe situazioni fa comodo a chi detiene il potere, trovare il modo di negare i diritti fondamentali ai cittadini.

Tutta la comunicazione che passa su tv e social sono spezzoni di realtà spesso elaborate ad hoc per far passare un messaggio che poco ha a che fare con la verità.

C’è chi prende tutto per buono e chi vuole ancora pensare e decidere per sé cosa è giusto o no, uscendo da un “Unico Pensiero“.

I Belfast, alternative rock band di Conegliano, si formano nel 2009 grazie all’incontro tra Stefano Pase (voce/chitarra) e Giorgia Favaro (voce/basso), entrambi musicisti

polistrumentisti.

Il progetto, che vede all’attivo due dischi totalmente autoprodotti (“Sogni in Tasca” del 2011 e “Cicatrici” del 2013) e un terzo, del 2015, dal titolo “Petrichòr”, propone un sound ispirato al rock anni Settanta, ma anche al grunge e allo stoner tipico degli anni Novanta.

Testi e musiche del gruppo nascono da Jimmy Belfast, nome d’arte di Stefano Pase.

Per Jimmy, Belfast è una città difficile che rispecchia il suo mondo e il suo modo di vedere le cose.

La band, nel corso degli anni, vanta diverse esibizioni live in music club e festival e prima di alcuni gruppi noti (Fatso Jetson, Blastema, La Notte dei Lunghi Coltelli/Zen Circus, Mogol…).

Il 3 aprile 2020, in collaborazione con Sorry Mom!, è uscito “Egomostro“, quarto lavoro in studio, anticipato dal singolo “Continuerò a Morire“.

A settembre 2020 esce il secondo singolo “Lividi Addosso”.

Durante il periodo pandemico, vista la difficoltà nel promuovere l’album in situazioni live, ci si affida alla rete e ai social per promuovere un terzo singolo “Amaro” sempre tratto da Egomostro.

In questo periodo di stop forzato, il gruppo si è dedicato alla produzione di un nuovo

singolo “L’inverno” uscito a marzo 2022.