Previsioni meteo 7 settembre 2023: anticiclone protagonista

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 7 settembre 2023: prosegue la fase di tempo stabile e senza piogge grazie all’alta pressione

Condizioni meteo senza variazioni di rilievo sull’Italia in questa prima decade di settembre che prosegue con tempo stabile grazie alla presenza dell’anticiclone. La giornata di oggi non farà eccezione e avremo cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature di nuovo in rialzo dopo il calo dei giorni scorsi, e anche il prossimo weekend avrà sapore estivo nonostante l’inizio dell’Autunno meteo. Per l’arrivo delle piogge ci sarà da attendere, secondo i modelli, almeno fino alla seconda metà del mese. Un cambiamento più deciso all’attuale situazione si intravede infatti solo a partire dalla prossima settimana.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 7 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con prevalenza di cieli sereni ovunque. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali acquazzoni tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora piogge sulle stesse regioni, con addensamenti anche sulle regioni ioniche, invariato altrove. In serata qualche pioggia in arrivo anche tra Puglia e Basilicata, senza variazioni sugli altri settori. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

