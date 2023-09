Overkind in radio e in digitale con “Lockdown”

Online il nuovo singolo della metal band OverKind. La nuova traccia, come suggerisce il titolo, riporta le sensazioni vissute durante gli anni della pandemia di Covid-19

Fuori il nuovo singolo della metal band OverKind. La nuova traccia, come suggerisce il titolo, riporta le sensazioni vissute durante gli anni della pandemia di Covid-19.

La canzone però fa un viaggio molto più profondo e paragona le inquietanti similitudini del lockdown forzato, utilizzato come arma per controllare la diffusione del contagio del virus, e il famoso romanzo di George Orwell “1984”, in cui la limitazione della libertà e l’istinto di sopravvivenza dell’uomo si scontrano in una ricerca costante di fuga da una realtà opprimente e da una verità instabile, sempre in bilico tra la menzogna e la manipolazione.

Gli OverKind nascono nel Luglio del2016 a Verona da un’idea del chitarrista Riccardo “Richie” Castelletti, dal bassista Filippo “JiN” Zamboni e dal cantante Andrea Zamboni. Successivamente si unisce alla band il batterista Nicolò “Tino” Fracca.

“Acheron”, uscito nel febbraio del 2019, è l’opera prima della band. L’album è liberamente tratto dalla “Divina Commedia” di Dante, specificatamente l’inferno.

Si tratta di un concept sui contenuti riproposti al presente, esaltandone l’attualità immortale.

Nel novembre del 2019, al termine di un tour in est Europa che ha toccato vari paesi (Polonia, Repubblica Ceca,Slovacchia, Austria), la band firma una collaborazione con il produttore Pietro Foresti e si mette al lavoro per la realizzazione del secondo album registrato al Frequenze Studio di Monza.

Il lavoro, come suggerisce l’artwork, è incentrato sul concetto di dualità presente nella filosofia cinese (taoista) in cui si ricorda che in tutte le cose naturali e umane sono presenti due realtà contrapposte ma legate saldamente e che spesso si sovrappongono tra di loro faticando, a volte, a riconoscerne nettamente i confini.

Per questo i brani trattano l’odio e l’amore, il buio e la luce, la morte e la vita, l’impulso e la ragione.

Il disco, omonimo, esce nel maggio 2022 distribuito da Universal Music.

Nel 2023 firmano con Sorry Mom! con la quale esce il singolo “Lockdown”.