“Le Luci della Sera” è il singolo d’esordio della band Binario 23

Si intitola “Le Luci della Sera” il singolo d’esordio della band Binario 23: il brano è disponibile in radio e in digitale

È disponibile su tutti i canali digitali Le luci della Sera, singolo d’esordio dei Binario 23. Le radici della band sono nel punk e nel rock anni ’90 ma il loro suono si contamina con la new wave, il country e il ‘rock’n’roll. I pezzi raccontano la realtà, gli incroci con altre vite e altre storie. Storie vere come quella raccontata da Daniel a Carlo, cantante e chitarrista del gruppo, durante le sue ricerche sulla migrazione arbresh in Italia. Una storia di esodi, fughe e sogni infranti cominciata in un Paese vicinissimo e lontanissimo.

“Daniel è seduto davanti alla finestra di casa con una sigaretta accesa. Mentre il fumo sale e le illuminazioni notturne cominciano ad accendersi, ricorda com’era arrivato in quel luogo, più di venti anni fa. Il mare era calmo, la luce della guardia costiera brillava nella notte, mentre una barca si avvicinava alla scogliera ripida e scoscesa. La gente presa dal panico cominciava a gettarsi in mare con tutti i vestiti: donne, bambini, anziani che venivano tutti ripresi prima di raggiungere la riva. Soltanto in pochi, i più scaltri, riuscivano a eludere i controlli e a raggiungere la meta. Fra loro c’è Daniel che, uscito dall’acqua ansimante, si sdraia sull’asfalto e fissa le luci di un lampione. Sono quelle le sue luci della sera che rimarranno impresse nella sua mente. Poi una macchina arriva e inchioda davanti a lui, lo sportello si apre un braccio gli indica velocemente di salire. Da lì comincia un’altra storia, diversa da quelle che tutti conosciamo.”

Carlo Cammarella (voce e chitarra), Simone Marinelli (batteria) e Francesco Russo (basso) si sono incontrati in una cover band grunge e, a furia di serate, hanno iniziato a scrivere qualcosa insieme. Con l’arrivo del chitarrista Simone Bisceglie, i Binario 23 iniziano a portare i loro brani in giro per i locali dell’Urbe. L’album doveva uscire nel 2021 ma sappiamo come è andata. “Le luci della sera” è il primo singolo. Ne arriveranno altri due nei prossimi mesi, prima dell’uscita del disco a fine anno. E saranno completamente diversi.

I Binario 23 parlano di quello che vedono. Delle “strade distrutte e ammaccate” che vi accompagnano a lavoro la mattina. Delle vostre “facce grigie e arrabbiate” alla fermata dell’autobus. I Binario 23 parlano tante lingue: il punk, la new wave, il reggae e il rock’n’roll. I Binario 23 parlano anche di te.

Multilink per ascolto digitale

https://distrokid.com/hyperfollow/binario23/le-luci-della-sera-3