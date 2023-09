Fuori “Orizzonte”, il disco d’esordio di Carmelo Venuto

Disponibile online su tutte le piattaforme streaming “Orizzonte”, disco d’esordio di Carmelo Venuto che esce per l’etichetta GleAM Records

GleAM Records è orgogliosa di annunciare l’uscita di Orizzonte, il primo album da leader del chitarrista e compositore catanese Carmelo Venuto, disponibile in CD e digital download/streaming e distribuito da IRD International e Believe Digital. L’album è preceduto dal singolo “Rumble”.

(..)Finalmente esce questo disco, che lo vede per la prima volta come leader e in cui, per la prima volta, si esprime con la sua chitarra, scelta come veicolo di espressione per la sua musica, molto articolata e varia.

Il disco è in linea con le nuove produzioni d’oltreoceano, pur rivelando le sue radici mediterranee attraverso la cantabilità delle melodie, con forme compositive molto aperte e distese. La pulsione ritmica è un elemento portante in tutto il disco; i continui special e stacchi di tempo ricordano, per certi versi, la musica prog anni settanta e, in alcuni momenti, si avvicinano al blues, spingendo addirittura sul groove quasi rock.

Per la sincerità della proposta, per il valore delle composizioni, “Orizzonte” è un disco che merita assolutamente di essere ascoltato.(..)

Bebo Ferra

(..) Con «Orizzonte» del Carmelo Venuto Quartet siamo di fronte al perfetto amalgama delle diversità, dove l’hub di collegamento tra multitematicità musicale, influssi variabili e differenti ambientazioni è rappresentato dalla solidità dell’ensemble che riesce ad arginare le probabili vie di fuga, mantenendo il flusso esecutivo su un filo ideale che allaccia tutte le estremità dell’ecosistema sonoro”.

Francesco Cataldo Verrina

Con questo album Carmelo Venuto cerca il punto d’incontro tra le sue radici e la ricerca di sound jazzistico moderno e originale, esplorando l’armonia modale e l’interplay. Per il viaggio sceglie come compagni tre grandi musicisti e amici, tutti siciliani: Rosario Di Leo al pianoforte, Riccardo Grosso al contrabbasso, Giuseppe Tringali alla batteria.

Nei titoli troviamo molti riferimenti al mare e alla Sicilia.

“Rumble” e “Calma” sono i due brani di più spiccata matrice americana, ritmicamente e armonicamente complessi e suonati con tanto groove e interplay.

“Giulia NS” è invece dedicata all’Alfa Romeo Giulia Nuova Super, automobile dei nonni, a cui sono legati molti suoi ricordi.

“Snow song” è ispirata ai paesaggi lunari dell’Etna che in inverno da nera si fa bianca.

“Empedocle”, un riff con groove rock in tempo dispari e dalle sfumature orientali, come il crocevia di culture che si mescolavano a Porto Empedocle.

“Sicca ranni” è l’antico nome di una spiaggia dell’agrigentino. Un brano con un tema molto melodico, esposto da contrabbasso e pianoforte all’unisono.

“Human turtle” prende spunto da una vecchia storia di pescatori e si sviluppa con sonorità neo-soul e una struttura armonica modale

“Onde” ha un flow che richiama i movimenti del mare, con un’atmosfera di mistero.

Track List

1. Rumble 05.25 2. Giulia NS 05.25 3. Calma 04.48 4. Snow Song 06.39 5. Empedocle 08.10 6. Sicca Ranni 06.54 7. Human Turtle 06.14 8. Onde 05.50 Total 49.30