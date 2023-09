“Ticking time bomb” è il nuovo singolo di Estrels

Il brano di Estrels, la cantautrice romana cresciuta in Brasile disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Ticking Time Bomb, nuovo singolo della giovanissima cantautrice romana cresciuta in Brasile Estrels. Un brano scritto dal punto di vista di una persona che tende a schiantarsi contro la realtà dopo aver passato mesi a fantasticare e illudersi e che si incastra in situazioni impossibili, guidata dalle proprie passioni, con la consapevolezza che tutto finirà in tragedia. Per questo motivo, il pezzo gira intorno alla metafora della bomba a orologeria da cui non è possibile fuggire e la voce di Estrels esplode su un tappeto elettronico dalle atmosfere cupe ma allo stesso tempo ballabili.

“Il brano è nato da una notte in bianco passata a rigirarmi nel letto, cercando senza successo di addormentarmi. Avevo la testa a tremila e non riuscivo a spiegarmi il motivo; poi all’improvviso si è accesa la lampadina e ho capito. Mi sono alzata e ho iniziato a scrivere. Nel pezzo mi descrivo come una forza della natura che distrugge tutto ciò che incontra, come una catastrofe assoluta che incombe sulle persone per cui provo dei sentimenti.” – Estrels.

CREDITS

Testo e musica: Estrels

Prod, mix e mastering: KO m.p.a.

Copertina: Gaetano Agnello (foto) Estrels (artwork)

CHI È ESTRELS?

“Sono una cantautrice di 21 anni, sono nata in Brasile ma vivo a Roma da quando ho sei anni, per cui ho il cuore spaccato in due metà tra la natura di Rio e i sampietrini di Roma. Mi piace acconciarmi e tingermi i capelli da punk rock kid, ma in realtà faccio principalmente indie triste. Sono una nostalgica patologica e trovo la malinconia anche nelle cose più belle, ma poi ci scrivo una valanga di pezzi quindi vivo bene lo stesso. Mi lascio travolgere dalle emozioni come se la stabilità mi facesse un po’ schifo, e trovo che la musica sia il mezzo di comunicazione più bello che abbiamo a disposizione”.

Stella Maria Fedeli, in arte Estrels, è una cantautrice romana di 21 anni. Ha vissuto a Rio de Janeiro per i primi sei anni di vita, e proprio da questa esperienza ha origine il suo nome d’arte (Estrela, portoghese per Stella). Circondata dalla musica fin da piccola, ha studiato pianoforte e imparato a suonare la chitarra da autodidatta. A quindici anni ha scritto il suo primo pezzo originale, dando vita al secondo step del suo percorso musicale. Negli anni ha costruito un vasto bagaglio di brani originali in lingua inglese, italiana e portoghese, che spazia tra il pop e l’Indie folk. Nel suo percorso ha subito l’influenza di vari generi, tra cui anche rock e country. Il suo stile malinconico è marcato da una profonda attenzione alle emozioni e ai testi, solitamente di natura sentimentale e tendenzialmente cupi, quasi sempre scaturiti da emozioni intense o riflessioni profonde esasperate attraverso metafore, spesso in riferimento a elementi della natura.

Al termine del 2021 ha iniziato ad esibirsi nei locali della scena musicale emergente romana, e nel 2022 pubblicato il suo primo singolo “Bones”, seguito da “Left Out”.

Il terzo singolo in uscita si stacca un po’ dall’atmosfera triste e malinconica dei primi due, portando un po’ di ritmo e freschezza per quanto riguarda la produzione.

L’identità artistica di Estrels spicca nel suo timbro vocale caldo e carico di emozione, e nella scrittura delle linee melodiche, punto di forza dei suoi brani originali