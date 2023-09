Su Rai 3 lo speciale di “Petrolio”: le anticipazioni

In prima serata su Rai 3 in onda uno speciale di “Petrolio”, il programma di Duilio Giammaria: ecco le anticipazioni

Longevità significa riuscire ad andare avanti negli anni e sentirti bene con il tuo corpo”. Parola di Roberto Bolle, 48 anni e un’intensissima attività con una tournée in tutto il mondo. Anche lui – che parla del proprio rapporto con il fisico e l’età – è tra le voci dello Speciale sulla longevità di ”Petrolio”, il programma di inchiesta e approfondimento con Duilio Giammaria, in onda mercoledì 6 settembre in prima serata su Rai 3.;

La scienza e la ricerca annunciano l’arrivo – entro dieci anni – di farmaci capaci di interrompere o rallentare il processo di senilità. Ma c’è – intanto – chi non aspetta e ”Petrolio” ha seguito la giornata tipo del milionario texano Brian Johnson che investe due milioni di dollari l’anno nel suo tentativo di bloccare la senilità: ”Dimostrare che l’età può essere arrestata – dice – cambierebbe ogni cosa”.

In attesa delle cure rivoluzionarie contro la senilità, invece, nel nostro Paese crescono l’età media e contemporaneamente numerose patologie croniche, infiammatorie e neuronali, legate alla degenerazione senile che pesano sulla vita degli anziani e delle loro famiglie, e sul sistema sanitario.

“Petrolio” indaga, inoltre, sul rischio di pericolose conseguenze dovute all’uso di integratori che, seppure di origine vegetale, possono avere impatti drammatici sulla salute e mette in luce i retroscena di un mercato valutato miliardi, che sfugge ai controlli, in quanto gli integratori sono catalogati come alimenti e non farmaci. La speranza di potersi curare con metodi alternativi spinge al consumo di integratori e vitamine: un fenomeno che ha trasformato l’Italia in uno dei principali mercati a livello globale. L’uso di pillole che promettono miracoli è diventato un’abitudine per molti italiani, che cercano facili soluzioni: dalla stanchezza all’irascibilità, dalla caduta dei capelli alle malattie neurodegenerative.

Attraverso il contributo degli esperti della società pubblica ”Sport e Salute”, ”Petrolio” esplora anche quali siano metodi e accorgimenti per una vita più longeva: la restrizione calorica, il digiuno intermittente, cibi naturali e attività fisica. Tutti metodi per mantenere attivo il metabolismo e vivere meglio. Anche perché bisogna fare i conti con le conseguenze mediche e sociali di una popolazione più longeva, ma ancora in gran parte sedentaria e quindi soggetta a sovrappeso e obesità: in alcune regioni, più del 50% dei bambini rientra in queste categorie e ciò ha e avrà un impatto pesante sul sistema sanitario già oberato dalla cura di patologie che potrebbero essere prevenute. Protagonista anche lo scienziato Luigi Fontana, specialista mondiale di longevità e metabolismo, in un viaggio dalla Puglia al Trentino, in cui l’attualità scientifica si fonde con la pratica ospedaliera.

In studio, con Duilio Giammaria, il decano della farmacologia italiana Silvio Garattini e l’immunologa Alessandra Viola condivideranno le migliori conoscenze e le pratiche per vivere una vita lunga e sana, mentre il filosofo della biologia Telmo Pievani esplorerà la storia biologica del mondo per comprendere il contesto in cui digiuno intermittente e restrizione calorica sono stati la prassi nell’evoluzione millenaria dell’umanità.

