Previsioni meteo 6 settembre 2023: fase stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 settembre 2023: tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni con l’anticiclone protagonista

L’Autunno meteo è partito in sordina sull’Europa e sull’Italia. Un campo anticiclonico è infatti in ulteriore consolidamento, determinando un avvio di settembre decisamente stabile e con caldo anomalo su alcune Nazioni del centro-ovest Europa. Assenza di piogge che sarà prolungato sull’Italia, salvo qualche disturbo all’estremo sud.

Nella giornata di oggi avremo dunque tempo stabile e temperature in calo per l’arrivo di correnti fresche ma in un contesto climatico comunque gradevole. Nei prossimi giorni una goccia fredda in arrivo sul Mar Ionio porterà qualche disturbo all’estremo sud ed instabilità diurna sui settori montuosi, ma in un generale contesto altopressorio e con temperature al di sopra della media, specie al centro-nord.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con prevalenza di cieli sereni ovunque. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali acquazzoni tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora piogge sulle stesse regioni, con addensamenti anche sulle regioni ioniche, invariato altrove. In serata qualche pioggia in arrivo anche tra Puglia e Basilicata, senza variazioni sugli altri settori. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .