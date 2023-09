Il film “Il sindaco del rione Sanità” su Rai Movie: ecco la trama

“Il sindaco del rione Sanità” con Francesco Di Leva, Morena Di Leva, Daniela Ioia, Massimiliano Gallo in prima serata su Rai Movie: la trama del film

Mario Martone affronta l’adattamento cinematografico, in chiave moderna, di una commedia classica di Eduardo De Filippo. È “Il sindaco del rione Sanità”, con Francesco Di Leva, Morena Di Leva, Daniela Ioia, Massimiliano Gallo, in onda mercoledì 6 settembre alle 21.15 su Rai Movie. Don Antonio Barracano è un potente camorrista che si è guadagnato negli anni addirittura l’appellativo di Sindaco. A lui si rivolgono in tanti, riconoscendogli l’autorità per amministrare la giustizia nella zona.

Gli verrà chiesto di intervenire in un’aspra lite fra un padre ricco e suo figlio diseredato: la valutazione risulta meno facile di quanto sembri. Per portare sul grande schermo uno dei più complessi lavori di De Filippo, Martone ha scelto gli interpreti al Nest – Napoli Est Teatro di San Giovanni a Teduccio, collettivo teatrale napoletano che lavora con ragazzi emarginati. Operazione interessante e riuscita, per un film che ha ricevuto molti premi nel 2019 a Venezia.

Rai Movie dedica la serata del 6 settembre al regista Mario Martone, a cui, nel corso della Mostra del Cinema, verrà conferito, giovedì 7 settembre, dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, il Premio Robert Bresson 2023.