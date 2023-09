Gruppo CMA CGM pubblica i risultati del secondo trimestre 2023

Logistica: il Gruppo CMA CGM, ha annunciato un risultato di ricavi di 12,3 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2023

Il Gruppo CMA CGM, ha annunciato un risultato di ricavi di 12,3 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2023. Sebbene le prestazioni siano rimaste solide, i ricavi e gli utili operativi hanno subito una flessione, in linea con gli orientamenti del primo trimestre. Rodolphe Saadé, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato i risultati, sottolineando come il settore abbia continuato a normalizzarsi nel secondo trimestre.

Nonostante le difficoltà del mercato, il Gruppo ha mantenuto la sua forza, puntando su due pilastri strategici: i trasporti e la logistica. Si continuerà ad espandersi e integrare le filiali recentemente acquisite, incrementando gli investimenti per la decarbonizzazione delle loro attività. Tuttavia, nel settore dei trasporti e della logistica, le condizioni di mercato sono rimaste depresse, nonostante un modesto rimbalzo della domanda di trasporto, favorito dalla resilienza macroeconomica e dal calo dei prezzi dell’energia.

Nel dettaglio, i ricavi consolidati delle operazioni di spedizione hanno registrato un calo del 47,9% rispetto al secondo trimestre del 2022, mentre l’EBITDA è diminuito del 76% rispetto al periodo precedente. Le attività logistiche hanno mostrato stabilità in un contesto di contrazione degli scambi, grazie alla crescita dei servizi di supply chain end-to-end offerti ai clienti del Gruppo tramite le acquisizioni effettuate nel 2022.

Le attività di logistica contrattuale sono in ripresa in Europa, ma negli Stati Uniti sono ancora influenzate dalla debolezza del commercio elettronico. Per quanto riguarda gli investimenti nel campo della transizione energetica, il Gruppo ha pianificato di diversificare il mix energetico, puntando a raggiungere una flotta di oltre 100 navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL) e metanolo entro il 2050. Inoltre, è stato creato il fondo CGM per l’energia con un bilancio di 1,5 miliardi di euro in cinque anni, destinato a sostenere la transizione energetica nelle diverse attività del Gruppo.

A livello di acquisizioni, il Gruppo CMA CGM ha presentato un’offerta per l’acquisizione delle attività di spedizione e logistica del Gruppo Bolloré, al fine di consolidare ulteriormente le proprie competenze logistiche e aumentare la presenza in settori ad alto valore aggiunto.

Infine, le altre attività del Gruppo, incluse i terminal portuali e CMA CGM Air Cargo, hanno registrato un calo dei ricavi di 474 milioni di dollari, con un EBITDA diminuito del 61,9%, principalmente a causa dei minori volumi nei terminal portuali e della minore volatilità del mercato del trasporto aereo.