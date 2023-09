Chiara Santucci Ganzert pubblica “Johann Caspar Goethe e il suo viaggio in Italia”

Esce “Johann Caspar Goethe e il ‘suo’ viaggio in Italia”, edito da Mauro Pagliai nella collana «Storie del mondo», della studiosa Chiara Santucci Ganzert

Col volume Johann Caspar Goethe e il ‘suo’ viaggio in Italia, edito da Mauro Pagliai nella collana «Storie del mondo», la studiosa Chiara Santucci Ganzert rende giustizia a un’opera scritta in italiano dal padre di Johann Wolfgang von Goethe, a sua volta autore di un Viaggio in Italia che ha sempre ottenuto maggiore attenzione.

Eppure Johann Caspar e la sua opera hanno certamente giocato un ruolo fondamentale nella vita di Wolfgang – nonostante un rapporto difficile tra padre e figlio – come del resto l’amore per l’Italia e la lingua italiana che hanno sempre avuto nella famiglia Goethe una grande importanza. Si tratta di un testo complesso in cui vengono citati i dettagli e le minuzie anche dei luoghi e dei monumenti studiati e visitatati, in un’Italia dominata dagli stranieri con le tante differenze culturali. L’autore mette in luce aspetti negativi e positivi, attraversando il bel Paese da nord a sud tra Venezia, Milano, Bologna, Napoli, passando per Loreto e Lucca e tante altre città, tra povertà e bellezze di un’Italia che era ancora da scoprire e da raccontare.

