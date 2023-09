Su Rai 1 “Il Giovane Montalbano” con “Il ladro onesto”: la trama

Stasera su Rai 1 in onda la fiction “Il Giovane Montalbano” con Michele Riondino: ecco la trama dell’episodio intitolato “ll ladro onesto”

Martedì 5 settembre 2023 alle 21:20 Rai 1 propone il quinto episodio della seconda stagione della fiction “Il Giovane Montalbano”, intitolato “Il ladro onesto”.

Nella puntata in onda stasera, Pamela Bianchi, avvenente e disponibile banconista, dopo la serata di domenica non si è più presentata al lavoro preoccupando il gestore del bar in cui lavorava; è stata vista per l’ultima volta il lunedì successivo, quando ha ritirato tutto dalla banca e si è fatta accompagnare in stazione, dando segni di nervosismo e di apprensione.

Viene successivamente ritrovata senza vita ai piedi di un tratto ferroviario sopraelevato, e l’autopsia rivelerà che è morta per strangolamento. Nel frattempo a Vigata si registrano furti di cifre irrisorie. Il responsabile è un sessantenne, estremamente abile nell’uso di chiavi false, da poco uscito di prigione, con il quale Montalbano instaura una relazione fatta di comprensione e di simpatia umana.

Proprio grazie a questo rapporto, il “ladro onesto” aiuterà Montalbano a sventare il tentativo di estorsione ai danni di un professionista benestante di Vigata, meritandosi quel lavoro che aveva cercato invano per tutta la vita. E il commissario, con l’aiuto del suo ex collega Carmine Fazio, scorrendo l’agenda di Pamela Bianchi scoprirà il nome di chi, per un tragico equivoco, ha ucciso la ragazza.