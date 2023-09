“One Day” dei SAM Project è una riflessione sulla vita

“One Day”, l’ultimo singolo dei S.A.M. Project, è un brano sull’andamento della vita disponibile in radio e in digitale

Tutti i giorni sono diversi, ci sono periodi con cui si vince, altri in cui si perde, giorni di tristezza e altri di profonda felicità, poi c’è l’amore, l’odio, la rabbia la malinconia e tutti gli altri sentimenti che compongono la nostra esistenza.

Fino a realizzare che ogni giorno non è un semplice altro giorno, ma rappresenta la vita stessa. Questa riflessione viene enfatizzata da un sound dall’influenza post punk e da un cantato a tratti struggente, a tratti pulito che riesce a dare la giusta enfasi ad ogni strofa.

I S.A.M. PROJECT nascono nel luglio 2020 dalla mente di due artisti italiani di lunga esperienza, D.D. Sword (alias Marco de Maria) e Mark Boomer (alias Marco Spinelli).

Il progetto è quello di creare sonorità moderne con atmosfere anni 80-90, un sound contaminato dove si possono trovare tracce di rock elettronico, dubstep, rap, Drum and Bass, R’n’R. Definiscono la loro ’’una musica per tutti e per nessuno’’.

I primi due anni, Mark e D.D., li hanno spesi a sperimentare, comporre e creare un sound accattivante e brani di alto livello per poter competere nella scena internazionale.

Ora hanno all’attivo una dozzina di singoli pubblicati e rispettivi video.

Di recente hanno firmato per Sorry Mom!, agenzia di management diretta da Luca Bernardoni e Marco Biondi, con cui preparano l’uscita di numerosi singoli, tra cui “New Day Dawn” e l’ultimo “One Day“.