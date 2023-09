“Game Over” è la nuova canzone di Lèvi

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Game over” (Maionese Project), il nuovo singolo di Lèvi

“Game over” è un brano dal mood energico e malinconico, caratterizzato da un sound indie con influenze indie rock/alternative. Il pezzo è stato scritto e composto da Lèvi e prodotto da Ayellow per Maionese Project con distribuzione Artist First.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Game over è il giorno zero, quel momento in cui decidi di rischiare, di avere il coraggio di vivere libero e incondizionato da quello che ti circonda.

L’ho scritto di getto mentre ero da solo in una stanza perso in un riff di chitarra, pensando che spesso viviamo una vita o delle fasi di essa inseguendo cose che non ci appartengono solamente per la paura di fallire”.

Biografia

Lèvi è un cantautore e musicista della provincia di Napoli.

“Trip” è il singolo d’esordio uscito lo scorso 26 maggio 2023 e notato da Davide Maggioni (Matilde Dischi).

“Game over” è il secondo singolo.