Angelina Mango e la paura di uscire da sola: sui social pioggia di commenti

Angelina Mango e la paura di uscire da sola: “Preferisco il tutone ai leggins”. Il messaggio della cantante scatena le testimonianze di tante ragazze e commenta anche Paola Turci

La paura di uscire sola la sera coinvolge anche Angelina Mango. Ieri la cantante e vincitrice del circuito canto nell’ultima edizione di Amici ha scritto uno sfogo su Twitter/X su questo tema, oggi sempre più caldo dopo i casi di Palermo, Caivano e il femminicidio di Roma.

“Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. è possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?“, si legge nel messaggio.

Parole in cui molte ragazze si stanno identificando e che esprimono solidarietà all’interprete di “Ci pensiamo domani”. E non solo. “Di generazione in generazione”, scrive Paola Turci.

“L’anno scorso- scrive una ragazza- lavoravo in un biscottificio. Uscivo da lì la sera tra le 21 e le 22. Ogni singola sera il mio migliore amico sapeva che appena uscita da lì gli avrei fatto una videochiamata che sarebbe durata tutto il tragitto fino a casa per non essere sola. Questo non è vivere”.

“Non dovrebbe essere così ma non sai quanto ti capisco ora come ora ogni volta che devo uscire ho l’ansia, cosa che prima non avevo assolutamente. ogni posto mi sembra pericoloso ed è brutto che noi dobbiamo vivere con questa angoscia”, scrive un’altra utente.

I MESSAGGI DEGLI ARTISTI

In queste settimane, artisti e artiste hanno alzato la voce per dire ‘basta’ a questa paura ormai diffusa. Dall’outfit di Tananai sul palco de La notte della Taranta al discorso di Loredana Bertè a Palmi, in Calabria, e fino ai tweet arrabbiati di Ermal Meta.