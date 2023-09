Andrea Riccio in radio e in digitale con “Miami”

Andrea Riccio torna sulla scena musicale con “Miami”: il singolo racconta di un amore folle nato da una vacanza in solitaria

Andrea Riccio torna con una canzone estiva dedicata ad un amore nato grazie ad una vacanza partita male. Un viaggio organizzato insieme ad una ragazza che non si è presentata in aeroporto a causa della perdita di un volo, si trasforma in una delle vacanze più belle della vita del cantautore, fatta di sano divertimento e tanta allegria e un amore inaspettato.

Questa è stata la miccia che ha fatto nascere “Miami”.

Un singolo estivo che porta con sé la voglia di spensieratezza e di cogliere le occasioni al volo senza fermarsi di fronte agli imprevisti che possono succedere nel corso della vita.

Troppe volte si rinuncia alle nuove esperienze per colpa della solitudine ma questo non deve essere un limite per rinunciare a conoscere nuovi lati della propria personalità.

Andrea Riccio è un cantante italiano nato nel settembre del ’96 in provincia di Grosseto. Pubblica il suo primo singolo ‘Verticale’ nel 2017 sotto Saifam Music, seguito dall’Album ‘Andrea’ uscito nel giugno 2020.

Altri e due singoli dal titolo “Gossip” e “Mi hai rotto i coglioni” e Nel 2021 a seguito della firma con Sorry Mom! pubblica il singolo ‘Tik Tok’, seguito da ‘Soy Loco’, e poi arrivano due singoli per “Be next music” casa discografica distribuita da “Sony Music Italy”, ovvero “Principessa” e “Una notte magica”. Andrea oltre a fare il cantante però è un personaggio anche nei social perché su TIK TOK in pochissimo tempo con i video divertenti insieme alla nonna è riuscito a conquistarsi una grande fetta di pubblico perché è arrivato a 230.000 follower e il profilo conta 2,7 milioni di like.