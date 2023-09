Previsioni meteo 4 settembre 2023: anticiclone in rinforzo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 4 settembre 2023: tempo stabile e temperature in ulteriore aumento per tutta la settimana

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia nonostante l’inizio dell’autunno meteorologico. Nel primo weekend del mese di settembre abbiamo assistito anche a un aumento delle temperature e questa tendenza è supportata dall’ulteriore rinforzo dell’alta pressione nei prossimi giorni, che porterà un clima stabile per un periodo prolungato.

Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni o poco nuvolosi e clima gradevole. un robusto anticiclone che si stabilirà per diversi giorni tra il Mediterraneo ed Europa. Per l’intera settimana non sono previste piogge significative, eccetto qualche isolato rovescio nel pomeriggio. Anche le temperature saranno in linea con la media o leggermente superiori. Per un peggioramento delle condizioni meteo più consistente, dovremo aspettare la seconda decade di settembre.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 4 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Tempo stabile al mattino ma con molte velature in transito, anche compatte sulle regioni adriatiche. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con maggiori spazi soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con prevalenza di cieli sereni ovunque. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari e qualche velatura sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio nessuna variazione, salvo locali acquazzoni possibili in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .