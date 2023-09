L’oroscopo di oggi, lunedì 4 settembre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, lunedì 4 settembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

La sfera del lavoro è interessante. Se sei in cerca di un amore, datti da fare.

dal 21 aprile al 20 maggio

Ti senti un po’ stanco, stai facendo tante cose. Se hai iniziato un progetto, che sia d’amore o di lavoro, è probabile che provi un piccolo o grande disagio.

dal 21 maggio al 21 giugno

In amore hai qualche pensiero, forse pensi troppo al lavoro. Il consiglio è quello di frequentare più gente per vivere meglio, detesti la solitudine.

dal 22 giugno al 22 luglio

Sarai coinvolto in progetti importanti di lavoro che ti daranno prestigio. Per l’amore è segnalato un buon recupero. Periodo di piccole e grandi rivoluzioni personali.

dal 23 luglio al 23 agosto

Accetta pure nuovi incarichi purché siano remunerativi. A te non manca il ritmo giusto, un piccolo guasto in casa.

dal 24 agosto al 22 settembre

In questo momento c’è forte stanchezza, qualcuno ha riportato un po’ di tensione in casa. In coppia si discute anche per motivi più che banali.

dal 23 settembre al 22 ottobre

Voglia di passione, una persona si farà avanti anche se sei in coppia. Dedica tempo all’attività fisica: è più importante di quello che credi.

dal 23 ottobre al 22 novembre

Spostamenti per motivi di lavoro, per qualcuno viaggi in programma. Incontri che possono viaggiare parallelamente ad un rapporto ormai stanco e hai deciso di farti valere su più fronti.

Agisci con cautela in questa particolare giornata che rende, soprattutto al mattino, il tuo animo piuttosto agitato. Il lavoro ti preoccupa, mentre in amore hai tante cose da ridire. Cerca di distrarti ed evita discussioni.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Nuovi percorsi di lavoro daranno frutti i prossimi mesi. Amore più reattivo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Non è la giornata giusta per mettersi a discutere, un momento in cui anche i nuovi progetti vanno al rallentatore. Incertezze in amore ma non è detto che manchi la passione, forse la tua testa sta altrove. Il tradimento non paga o è difficile da nascondere.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Notizie di lavoro nel complesso positive. Recupero per alcuni in amore, per le neo coppie qualche perplessità.