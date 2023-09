Nelle librerie “Ascoltami!” di Gulraiz Sharif

Un romanzo divertente (e istruttivo) di Gulraiz Sharif, un autore pachistano che vive a Oslo, che ha già ottenuto molti riconoscimenti.: “Ascoltami!”

Mahomoud è pachistano, ha quindici anni e abita a Oslo con i genitori e Ali, il fratello piccolo. La sua è una famiglia integrata nel tessuto sociale della città nordica e in fondo la vita scorre tranquilla. Ma ora che arrivano le vacanze estive, affiorano le differenze. I norvegesi vanno in vacanza, gli immigrati squattrinati restano a casa. Mentre Mahomoud già immagina lunghe giornate a vagabondare nella periferia deserta, la visita dal Pakistan dello zio Ji sconvolge ogni pronostico. Perché questo uomo divertente e acuto, desideroso di conoscere e di abbracciare quella che per lui è l’altra parte del mondo, lo aiuterà a leggere e a tradurre i buffi e strani comportamenti del piccolo Ali, che gioca con le bambole e non si comporta come dovrebbe comportarsi un ragazzo pachistano…

Dichiara l’Autore: «Una storia rara che non rientra in nessuna categoria, per la normalità con cui tratta i temi conflittuali del nostro essere umani: il conciliarsi fra le culture pur mantenendo le diversità, il passaggio fra l’infanzia e l’età adulta, la scoperta di sé e la costruzione della propria identità. E ancora il tumulto dei sentimenti, la meraviglia del corpo che cambia e prende una forma diversa da quella immaginata. Il matrimonio fra tradizione e modernità. Le radici mai spezzate delle nostre origini e il loro adattarsi all’altrove».

«Cioè, le vacanze. Bellissimo per i norvegesi norvegesi, ma per noi stranieri senza grana ti giuro, di bello non c’è niente! Che ci possiamo fare? Loro c’hanno le baite, quelle di legno con il bagno fuori, hanno la baita al lago, la baita in montagna, la baita al mare, la baita sulla terraferma, la baita sulla costa, e poi la baita lì dove ci ha detto la prof, no? all’arcipelago! Poi la baita in Svezia, capito, la baita a Nesodden, appena fuori Oslo! Non è che tutti i norvegesi norvegesi vengono da Oslo, ma quando l’ho sentito dire, mi son cascate le palle. Tipo, vuoi il bagno fuori? Fai pochi chilometri e hai il bagno fuori. E ci restano per settimane… Il fatto è che dopo aver trascorso le vacanze estive in Pakistan ti senti come un fottuto eroe della Marvel. Sei sopravvissuto a tutto, non sto scherzando! Alle lucertole, alle rane, ai serpenti, ai gechi, agli scarafaggi, a ragnoni grossi come bestie, a tutto! Più ogni tipo di malattia, la febbre tifoide, la tubercolosi, l’herpes, malattie dalla a alla zeta! Sopravvivi alla diarrea mortale che ti fa correre in bagno quaranta volte al giorno e non ti resta più acqua in corpo, bro. E i cani randagi! In Norvegia i cani mangiano il Pedigree Pal e mordono i giocattoli, guardano il tiggì con i loro padroni e si tengono aggiornati su cosa succede nel mondo. Cani felici che sorridono con le belle lingue rosa e i denti curati, se la spassano alla grande.»

Gulraiz Sharif classe 1984, vive a Oslo, dove insegna. Con Ascoltami!, il suo romanzo d’esordio, pubblicato nel 2020, ha vinto il Debutant Prize per la letteratura per ragazzi. Soprattutto è piaciuto al pubblico, per la forza e insieme la gentilezza della narrazione. E il respiro che questa storia ha regalato al mondo. 2021: ha vinto il Premio Esordiente per la letteratura per l’infanzia, Ministero della Cultura 2020: nominato per il Premio Libreria per Hear Here! 2020: nominato per il Premio Brage nella categoria Bambini e Giovani 2021: nominato per il Premio UP 2021: nominato per il Book Blogger Award.