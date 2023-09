“Il Palazzo” in onda stasera su Rai 5 per “Doc is life”

Un set cinematografico permanente al centro de “Il palazzo” di Federica Di Giacomo, in onda lunedì 4 settembre alle 21.15 su Rai 5 per “Doc is life”

Nel cuore di Roma, con vista San Pietro, si erge un palazzo. Il proprietario, come un mecenate rinascimentale, negli anni offre asilo a una eclettica comunità di amici che ne trasforma ogni angolo in un set cinematografico permanente. Una storia che Federica Di Giacomo racconta in “Il palazzo”, in onda lunedì 4 settembre alle 21.15 su Rai 5 per “Doc is life”.

Mauro, il più carismatico del gruppo, dirige i condomini in un film visionario, isolandosi progressivamente dal mondo esterno fino a non uscire più dal palazzo. Nel momento della sua morte prematura, il gruppo di amici si ritrova, chiamato a ricevere in eredità le migliaia di ore filmate del capolavoro incompiuto a cui tutti hanno preso parte. Un lascito che scuote lo spirito assopito del gruppo e mette ciascuno a confronto con i propri sogni giovanili, in un tragicomico romanzo di formazione fuori tempo massimo.