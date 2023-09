I Final Stage tornano con il brano “In the Illusion”

I Final Stage in radio e in digitale con “In the Illusion”. L’importanza della fiducia nelle proprie capacità anche quando non appaiono sufficienti

I Final Stage tornano con l’energia del rock nel nuovo singolo “In the Illusion” dopo il successo del loro primo singolo “Save This Heart”.

“In the Illusion” è un brano alternative rock che vuole trasmettere l’importanza della fiducia nelle proprie capacità, anche quando queste non appaiono sufficienti. Nel testo, il protagonista Dave si trova ad affrontare un avversario che sembra essere superiore a lui: molti si prendono gioco delle sue scarse possibilità di vittoria, ma viene incitato a tirare fuori il meglio di sé dalle persone che credono in lui e alla fine impara ad affrontare tutte le avversità che troverà lungo il suo percorso.

I Final Stage nascono a Concordia Sagittaria (VE) nel gennaio 2020. Il progetto prende vita da quattro giovani ragazzi pieni di voglia di suonare e scrivere musica: Giorgia Romanin (voce e tastiere), Mattia Papapietro (basso e voce), Andrea Zilli (chitarra e voce) e Davide Romanin (batteria e voce).

Le influenze della band variano molto, dall’hard rock degli Iron Maiden, al progressive dei Pink Floyd, passando per l’alternative metal di Evanescence e Papa Roach.

Per la loro giovane età (tra i 15 e i 19 anni) vantano già numerosi live, con un totale di quasi 100 eventi in locali, festival e contest tra Friuli, Veneto, Lombardia e Austria. Nel 2023 firmano con Sorry Mom!, con la quale esce il primo singolo “Save this Heart”, seguito dall’ultimo “In the Illusion”.