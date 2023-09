Da Camogli a Desenzano: su Rai 1 ultima settimana con “Camper”

L’ultima settimana di “Camper”, in onda la mattina su Rai 1, tra natura, arte e gastronomia: un viaggio da Camogli a Desenzano

Il viaggio di “Camper” alla scoperta delle meraviglie del nostro Bel Paese sta per giungere al termine. Da lunedì 4 a venerdì 8 settembre, alle 12.25 su Rai 1, Marcello Masi e gli esperti in studio si occuperanno di cucina, vacanze con gli amici a quattro zampe, musica e consigli medici, in compagnia di diversi ospiti, tra i quali il conduttore televisivo Massimiliano Ossini e la giornalista Ilaria Grillini.

Nella settimana finale, Monica Caradonna andrà alla scoperta della tradizione enogastronomica italiana e sarà a Camogli per i ravioli di pesce, a Castagna per il cioccolato, a Sarentino per i ravioli di segale e a Livorno per il baccalà alla livornese. Sarà anche a Desenzano per cucinare un primo piatto a sorpresa insieme alla chef Maria Cristina Bellelli.

Valentina Caruso e Maria Onori si occuperanno, invece, di alcuni dei tesori artistici e archeologici più importanti, tra questi la casa d’arte futurista Depero, il museo archeologico di Bolzano, la Gipsoteca Museo Canova, il museo Mazzolini di Bobbio e il ponte-acquedotto Pont d’Ael.

Elisa Silvestrin continuerà il suo tour alla scoperta delle spiagge italiane più rinomate e sarà a Jesolo, Eraclea, Caorle, Bibione e Lignano Sabbiadoro.

Francesco Gasparri percorrerà alcuni dei sentieri più suggestivi, tra questi il sentiero del Passo della Cisa, di Monte di Mezzocorona, delle Cascate del Boite, ma anche il trekking Valdobbiadene e il Passo di Campolongo.

Lorenzo Branchetti andrà alla scoperta di alcuni dei borghi più belli d’Italia e sarà a Montagnana, Borgo Parrini, Isnello, Salemi e San Marco d’Alunzio.

Da non perdere Fabrizio Nonis con i suoi consigli per cucinare le costine marinate con pannocchie di burro e l’insolito Bbq sushi.

Non mancheranno le feste di paese e le sagre raccontate da Annalisa Baldi che sarà a Santa Teresa Gallura per il festival degli artisti di strada e a Oristano per il festival delle maschere sarde.