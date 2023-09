“Cola & Malibù” è il nuovo singolo di Harry & Marv

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Cola & Malibù”, il nuovo singolo di Harry & Marv

“Cola & Malibù” è un brano urban con sonorità funk che racconta le avventure di una classica notte ad un party. Ascoltando il pezzo, si riesce subito ad avere immagini chiare che accompagnano i due artisti. Il testo, semplice e immediato, non lascia spazio ad interpretazioni troppo spinte e ogni parola è messa al punto giusto per essere il più musicale possibile. Sono gli strumenti, infatti, la colonna portante di questa canzone: ogni strumento è stato suonato e studiato con la consapevolezza che Cola & Malibù sarebbe diventato il brano principale del nuovo sound di Harry & Marv.

Spiega FasoOne il cantante del gruppo: «La prima volta che ho ascoltato la strumentale di Cola & Malibù non avevo idea del potenziale che avesse. Ero arrivato in studio da Enzo (produttore di Harry & Marv) e aveva questo nuovo beat dal titolo “PlayStation”. Il Sound era nuovo per me, ma come ogni volta dovevamo provare a registrarci per trovare le sonorità nuove che stavamo cercando. Entrare nel mood di quelle chitarre e quel basso suonato da Enzo fu facilissimo, era il clima più da festa che potessi immaginare, e il caso vuole che quel giorno avessi comprato delle Converse nere che diedero inizio al brano: “Oggi ho un paio di scarpe nuove” Questa è la prima frase del brano, la frase più semplice che potesse uscire dalla mia bocca. Quello non fu solo il giorno creammo Cola & Malibù: da lì nacque il Sound e il Flow che ci avrebbe accompagnato per la creazione di tutte le canzoni del disco e sancito la nascita di Harry & Marv».

Il videoclip di Cola & Malibù rispecchia in pieno il messaggio che vuole trasmettere il brano. Harry & Marv si trovano all’interno di un locale, dove FasoOne (cantante del gruppo) lavora, ed Enzo (produttore del gruppo) ordina da bere. Da quel momento in poi si passa da un classico scenario lavorativo ad una festa vera e propria. Il tema principale del video è il potere che ha la musica: da notare infatti i rapidi cambi di scena nel momento in cui FasoOne mette e toglie le cuffie.